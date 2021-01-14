Весной парламент Литвы собирается облегчить переезд белорусского бизнеса в страну

На встрече с экс-кандидатом в президенты Беларуси 14 января в Вильнюсе министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте пригласила жить и работать в стране «честных и преследуемых по политическим мотивам представителей белорусского бизнеса и других граждан».



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Чтобы облегчить перевод бизнеса из третьих стран и сократить необходимые формальности при переводе сотрудников в Литву, министерство предлагает соответствующие поправки в законодательство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Планируется, что все сотрудники компаний, инвестирующих в Литву, автоматически получат разрешение на временное проживание в стране вместе с членами своих семей и им больше не потребуется отдельное разрешение для работы. Пакет законов планируется рассмотреть на весенней сессии Сейма (парламента). Кроме того, обсуждается возможность облегчения открытия в Литве счетов компаниями из третьих стран.

Сейчас литовское агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje работает более чем c 60 компаниями из Беларуси, которые переезжают или рассматривают возможность перевода деятельности в Литву. Среди них — Epam, Coherent Solutions, Godel Technologies, разработчики мобильного приложения для здоровья женщин Flo Health. Предполагается, что в Литву переедут от 500 до 2.500 сотрудников белорусских компаний.

Армонайте назвала символичной встречу с Тихановской в 30-ю годовщину вильнюсских событий (столкновения между сторонниками независимости Литвы и советской армией), которые, по ее словам, показали, что свобода стоит огромной цены, в том числе — человеческих жизней. «Мужество и самоотверженность народа Беларуси в борьбе за свободу и демократию вдохновляют весь мир. Литва особенно хорошо понимает и поддерживает народ Беларуси и считает, что борьба с режимом также будет способствовать созданию большей экономической свободы и рыночной экономики в этой стране. Свободная, сильная и процветающая Беларусь в интересах Литвы», — заявила министр.

Она также подчеркнула, что Литва продолжит поддерживать санкции Евросоюза в отношении белорусских властей.

«Переезд белорусских компаний вынужденный, люди не хотят покидать страну. Они хотят работать на благо родины. Но режим не заботится о людях и о работниках компаний, которые страдают из-за ситуации в стране. В таком случае бизнес оказывает дополнительное давление на режим, ведь налоги компаний уходят в другое государство», — цитирует Светлану Тихановскую ее пресс-служба.

Политик заявила о важности поддержки правозащитных организаций, которые находятся в Литве и работают с Беларусью, а также более 100 белорусских НГО и СМИ, зарегистрированных в этой стране.

Тихановская предложила «расширить пакет индивидуальных и точечных экономических санкций против режима, в том числе представителей администрации предприятий, участвующих в репрессиях». Обсуждена возможность «точечных тарифных санкций против «Беларуськалия», на котором более 130 человек продолжают стачку несмотря на давление и репрессии». Экс-кандидат в президенты подчеркнула, что сотрудничество с беларусским режимом теперь недопустимо, и обсудила с министром планы литовской компании VMG построить в Борисове завод по обработке древесины.

Армонайте и Тихановская договорились провести экспертный круглый стол на тему будущих экономических реформ в Беларуси с учетом опыта Литвы и других балтийских стран.