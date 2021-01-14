Новый КоАП: если водитель ранее не совершал мелкое нарушение, должны вынести предупреждение

Источник материала: Onliner

Сегодня стало известно, что Лукашенко подписал «Кодексы по вопросам административной ответственности», как пишет Telegram-канал, связанный с его пресс-службой. Внедрение новых норм планируется с 1 марта. Сам законопроект был обнародован еще весной прошлого года. Позже из него убрали балльную систему, но осталось разделение на проступки, значительные и грубые нарушения. Как это будет работать применительно к автомобилистам и нарушениям ПДД?

Проступки, значительные и грубые нарушения

«Итак, новый КоАП предусматривает категоризацию правонарушений в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий, — комментирует директор Наццентра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов. — Все административные правонарушения разделены на три категории, а именно: административные проступки; значительные и грубые административные правонарушения. При совершении административного проступка впервые вместо административного взыскания (как правило, штраф) лицо в обязательном порядке будет освобождаться от ответственности и только предупреждаться. Предупреждение можно будет применить и по категории значительных административных правонарушений, но в этом случае возможно и наложение административного взыскания. Решение о выборе меры воздействия (профилактическая мера или взыскание) будет приниматься с учетом конкретных обстоятельств произошедшего, наступивших вредных последствий, личности правонарушителя».

Но для водителей сделаны исключения

Выделили 17 наиболее серьезных и часто совершаемых административных проступков, за которые сразу может налагаться штраф. Среди «автомобильных» нарушений это, в частности, нарушения:

правил проезда ж/д переезда,

правил проезда перекрестков,

правил движения в жилых зонах,

правил остановки или стоянки грузовиков и автобусов (плюс повторно),

скоростного режима,

требований дорожных знаков или разметки,

движение с неисправностями,

с заведомо скрытым номером,

требований остановки,

движения без обязательной страховки в случае ДТП,

требований светофоров или регулировщика (плюс повторно),

ПДД велосипедистом или лицом, участвующим в движении и не управляющим ТС, повлекшее создание аварийной обстановки,

повторные в течение года: разговор по телефону, нарушения правил перевозки пассажиров или грузов, правил расположения транспортных средств на проезжей части, непредоставление преимущества,

и бонусом — за безбилетный проезд.

Признание в совершении проступка и согласие на освобождение от административной ответственности с вынесением предупреждения как повод для применения понятия «проступок» не будет касаться нарушений, зафиксированных камерами.

Пример

Ипатов приводит пример работы нового кодекса: «Водитель во время движения использует мобильный телефон. Его остановит сотрудник ГАИ и установит, что данное лицо ранее не совершало такого правонарушения. Поскольку данное правонарушение отнесено к категории проступков, в этом случае будет проведена профилактическая беседа и вынесено предупреждение. Если в течение года водитель вновь совершит аналогичное правонарушение, то к нему уже будет применено взыскание в виде штрафа. Если нарушитель признает вину на месте, то применяется ускоренный административный процесс и штраф составит не более 0,5 базовой величины. В случае несогласия нарушителя на ускоренную процедуру процесс ведется по общим правилам и штраф может достигать 2 базовых величин».

Срок административки

Также изменяются сроки, в течение которых человек считается подвергнутым административному взысканию. Сегодня лицо считается не подвергавшимся административному взысканию по истечении одного года после исполнения административного взыскания. В новом КоАП заложен дифференцированный подход. Годичный срок сохраняется только для лиц, совершивших грубое административное правонарушение. Лицо, совершившее административный проступок, не будет считаться подвергавшимся взысканию со дня исполнения наложенного взыскания (к примеру, уплаты штрафа), а значительное административное правонарушение — по истечении шести месяцев.

Кроме того, в КоАП введено новое правило, допускающее наложение штрафа в размере, меньшем нижнего предела, предусмотренного санкцией нормы об ответственности.

Ужесточение для пьяных водителей

Разделят степень опьянения водителей и увеличат штрафы за это нарушение. За слабое (до 0,8 промилле) предлагают штрафовать на 100 б. в. и лишать прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывать штрафом в 200 б. в. и пятью годами лишения прав. Для сравнения: КоАП в нынешней редакции предусматривает штраф от 50 до 100 базовых с лишением на три года.

Нижний порог опьянения в 0,3 промилле определяет постановление Совмина №497 от 2011 года.

Напомним, в начале этой недели стало известно , что также намерены ужесточить и уголовные наказания для пьяных водителей.

Камеры: скорость и новые возможности

Намерены составлять «письма счастья» не только за скорость и парковку, но и за другие «правонарушения против безопасности движения и эксплуатации транспорта». Отвечать будет владелец ТС (если не установлено, что за рулем был другой человек).

Еще хотят ввести отдельную статью за превышение от 30 до 40 км/ч (штраф от 5 до 10 базовых), за превышение 40 и более км/ч (штраф от 10 до 15 б. в.). Отдельную градацию превышений и наказаний для «писем счастья» собираются убрать. Превышение скорости смогут устанавливать на основе камер средней скорости движения ТС на определенном участке. Понятие повторности в течение года при фиксации скорости камерами применять не будут.

Человек привлекается к ответственности только один раз при неоднократной в течение одних суток фиксации: управлении ТС, в отношении которого не выдано разрешение на допуск к участию в движении, движение на авто без обязательной страховки.

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