Samsung показала флагманские Galaxy S21, S21 Plus и Ultra — им дали лучшие дисплеи, камеры и функционал, но забрали комплектную зарядку

Источник материала: Onliner Сегодня компания Samsung в рамках ежегодного мероприятия Unpacked показала свои флагманские смартфоны линейки Galaxу — они насыщены новыми функциями и технологиями, приобрели отличные дисплеи и камеры, но, как и другие смартфоны этого сезона, лишились комплектного зарядного устройства.

В свет фонарей вышли три смартфона Samsung — Galaxy S21, S21 Plus и S21 Ultra. Старшая модель Ultra получила топовые характеристики и лучшие камеры, а еще стала первой S-моделью Galaxy с поддержкой стилуса. Модели S21 и S21 Plus идентичны по характеристикам, но различаются размерами.





Один из важнейших бонусов S21 Ultra — поддержка стилуса. Для творческих профессий, а также профессией, требующих рецензирования и графической коммуникации, Samsung Galaxy Note была единственным спасением. S21 не получила встроенного стилуса, но сможет использовать его как опциональный аксессуар по цене $49. Samsung также представила специальные чехлы с местом для стилуса.





Важная деталь: смартфон построен на базе 5-нм Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 888 и под управлением Android 11. Оперативной памяти не менее 12 ГБ, есть версия с 16 ГБ. Устройство получит 2 SIM-карты, поддержку eSIM, 5G. Galaxy S21 Ultra имеет 4 камеры, в числе которых два телеобъектива — 3X и 10X с оптической стабилизацией изображения и разрешением 10 мегапикселей. Остался и 100X Space Zoom, дебютировавший год назад в S20. Они заключены в металлический модуль, защищенный от ударов.





Еще две камеры смартфона — 108-мегапиксельная F1.8 широкоугольная и 12-мегапиксельный F2.2 «ультраширик». Фронтальной селфи-камере досталось разрешение в 40 мегапикселей.

S21 Ultra снимает 8K-видео и ролики 4K (60 кадров/c), способна записывать 12-битные HDR и 12-битные RAW-файлы. Корейские инженеры улучшили режим ночной съемки и научили камеру распознавать даже угол падения света в кадре, а телесные оттенки будут отображаться правильно даже при искусственном освещении. Samsung обещает улучшенное разрешение благодаря новым алгоритмам ремозаики, новому сенсору и технологии Nona-bining, объединяющей блоки 3x3 пикселя в одну точку. Даже при освещении в кромешной темноте менее 0,1 люкс камера показывает хорошую детализацию и низкий шум! Оболочка Samsung One UI 3.1 на новых смартфонах позволит, например, записывать видео с передней и задней камеры одновременно.





Cмартфон стал одним из первых смартфонов с поддержкой Wi-Fi 6E — подключение к сети стало более быстрым и качественным. Samsung улучшила возможности работы устройства в сети интернета вещей — благодаря UWD-доступу и технологии Dual Bluetooth, которая позволяет подключать несколько устройств к смартфону без нагрузки на аккумулятор. Компания обещает 50%-ную зарядку батареи за 30 минут.





Samsung Galaxy S21 Ultra получила 6,8-дюймовый дисплей Dynamic AMOLED WQHD+ с разрешением 3200 x 1440 и частоту обновления 48—120 Гц. При этом модель поддерживает высокую частоту в полном разрешении, чем не могла похвастаться прошлогодняя S20 Ultra. Частота может меняться в зависимости от отображаемого контента. Samsung отмечает, что дисплей был сконструирован с прицелом на повышенный комфорт для глаз. Модуль сканера отпечатков пальцев нового поколения встроен под дисплей, и он стал быстрее. Экран защищен самым крепким Goriila Glass Victus. Отдельно хочется выделить модель S21 Ultra в черном цвете (Phantom Black), со стеклом, пленочным покрытием, характеристиками преломления которого дизайнеры Samsung устроили настоящий эксперимент на основе других премиальных продуктов в черном — одежды, автомобилей и материалов. Телефон имеет сертификат пылевлагозащиты IP68 и батарею на 5000 мАч. На рынке появится в версиях со 128, 256 и 512 ГБ памяти.

Также Samsung представила cмартфоны S21 и S21 Plus, которые в технических характеристиках немного уступают флагману. Конечно, наиболее очевидное упрощение — фотомодуль. Обе модели получили широкоугольную и ультраширокоугольную камеру разрешением 12 Мп, 64-мегапиксельный телеобъектив и 10-мегапиксельную селфи-камеру. Samsung Galaxy S21 получит 6,2-дюймовый дисплей FHD+ 2400 x 1080, а S21 Plus уместит эту же матрицу на диагонали 6,7 дюйма. Обе модели поддерживают адаптивное обновление экрана частотой до 120 Гц.





Модели также будут работать с 5G-сетями и получат сертификацию IP68. Ах да, про батареи: у S21 будет 4000 мАч, S21 Plus — 4800 мАч. Samsung также отказывается от поставки зарядного устройства в комплекте, оставив лишь USB-C кабель и скрепку для извлечения лотка с SIM-картой.

Вместе с новыми смартфонами появятся и новые беспроводные наушники с активным шумоподавлением — Galaxy Buds Pro. Они будут сертифицированы по стандарту IPX7, и их не испугать потом на беговой дорожке. Режимов шумоподавления (Samsung обещает глушить до 99% шумов) будет несколько. Также есть режим прозрачности — Ambient Sound. Анонсированная цена наушников — 629 рублей.





Также Samsung запустила Galaxy SmartTag — Bluetooth-метки для крепления на личные вещи, которые мы склонны терять — ключи, документы и прочие.





Продажи устройств начнутся 5 февраля в фирменных магазинах Samsung и в сети партнеров.

Samsung Galaxy S21 обойдется в 2599 за 128 ГБ версию и 2799 за 256 ГБ.

Samsung Galaxy S21+ — 3149 за 128 ГБ версию и 3299 за 256 ГБ версию.

Флагман Samsung Galaxy S21 Ultra обойдется в 3849 за 128 ГБ, 3999 за 256 ГЬ и 4449 рублей за 512 ГБ.

Предварительный заказ смартфонов возможен уже сейчас и до 4 февраля. В этом случае Samsung обеспечит вам весомые подарки: новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro и Bluetooth-метку Smart Tag.