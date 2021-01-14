Как не убить авто в сильный мороз: лайфхаки для автолюбителей

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни в Беларуси ожидаются сильные морозы – по ночам температура может опускаться до минус 22–29 градусов по Цельсию.

Такую погоду можно считать самой сложной для автомобилистов – к снежным заносам добавляются проблемы с двигателем, обмерзанием стекол, дверей и замков, а аккумуляторы при большом количестве потребителей не успевают полноценно заряжаться. Тем, кто будет садиться за руль в такую погоду, следует запомнить несколько правил.

1. Заранее проверьте аккумулятор

При коротких поездках по городу с частыми запусками двигателя аккумулятор не всегда успевает полностью восстановить заряд. Проверяйте уровень заряда через специальный индикатор. Перед морозными днями подзарядите старый аккумулятор дома либо замените его на новый.

2. Выбирайте подходящее моторное масло.

Если именно сейчас подошло время замены – выбирайте масло с малой вязкостью. Такие масла имеют маркировку, начинающуюся с символов 0W или 5W.

3. Не мучайте батарею.

На морозе масло в двигателе становится более вязким, и стартеру становится все тяжелее прокручивать двигатель. Кроме того, емкость аккумулятора уменьшается, поэтому ресурсов на запуск двигателя в холодную погоду меньше. На автомобилях с механической коробкой передач перед запуском двигателя выжмите сцепление, так как коробка переключения передач с застывшим маслом также создает дополнительную нагрузку. Аналогичного рецепта для «автоматов» не существует.

А вот советы предварительно включить фары или вентилятор, чтобы немного согреть батарею, – просто миф, а горящие фары будут лишь впустую потреблять энергию.

Также не пытайтесь крутить стартер дольше, чем 10 секунд при каждой попытке.

4. «Прикуривайте» правильно.

Соединять батареи двух машин нужно при выключенных двигателях и без потребителей. Первым делом нужно присоединить клемму красного провода к «+» аккумулятора-донора, второй конец – к плюсовой клемме разряженного. Следом соединить черный провод с «-» клеммой донора, а второй конец провода лучше зацепить за массивную железную часть кузова или двигателя машины с разряженной батареей. Такой порядок минимизирует вероятность случайного короткого замыкания.

После этого можно пускать двигатель донора и, чуть погодя, свой. Запустив мотор, нужно отсоединить сначала черный, а потом красный провода.

5. Начинайте движение после минимального прогрева.

Огромный износ двигателя при холодном запуске – еще один распространенный миф. Достоверных исследований об этом просто не существует, однако в любом случае стоит дождаться момента, когда двигатель начнет работать абсолютно стабильно, а бортовая электроника и приборы станут адекватно отображать показания.

6. Поезжайте медленно.

Очевидно, что не следует сразу нагружать холодные детали авто и замерзшую подвеску. Плюс ко всему, в сильные морозы резиновые элементы становятся твердыми, густеет жидкость в амортизаторах, и автомобиль становится более жестким. Именно поэтому первое время не стоит нагружать автомобиль быстрой ездой по неровностям дороги.

7. При парковке не втыкайтесь в сугробы.

Слежавшийся снег может оказаться очень твердым, и парковка «в сугроб» чревата повреждениями бамперов. Автомобильный пластик податлив и хорошо выдерживает контакты с препятствиями, но на сильных морозах он легко трескается.

8. Продуйте замки и двери после мойки.

Мойка автомобиля в морозы может привести к замерзанию замков, дверей и крышки бензобака. Выезжать из теплого бокса мойки можно только после того, все наружные поверхности будут тщательно вытерты насухо. Также лучше продуть сжатым воздухом все стыки кузова и открывающихся элементов, а также замочные скважины. Совершенно точно не стоит мыть машину на ночь.

9. Не дергайте резко двери автомобиля.

Машина, простоявшая на морозе несколько дней, вполне способна приморозить двери и без предварительной мойки. Примерзают, как правило, резиновые уплотнители дверей к кузову, и открывать такие двери следует очень медленно и осторожно. Любой рывок может привести к тому, что резиновый уплотнитель порвется.

10. Проветрите салон после поездки.

Перед тем, как поставить автомобиль на ночь, распахните двери на пару минут – это позволит проветрить салон и удалить из него лишнюю влагу. Если этого не сделать, утром можно обнаружить изморозь на стеклах внутри салона, которую придется удалять скребком.

11. По возможности не пользуйтесь ручником.

Колодки стояночного тормоза вполне могут примерзнуть к барабанам, и это касается не только автомобилей с механическим «ручником». Системы с электронным стояночным тормозом технически устроены так же, хоть и приводятся электроприводом. Причем часто без ведома владельца «ручник» у них блокируется автоматически при выключении двигателя. На период морозов автоматику можно отключить.

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