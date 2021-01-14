ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Новый вид мошенничества: белорусам звонят от имени Нацбанка

14.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Новый вид мошенничества: белорусам звонят от имени Нацбанка

Последнее время белорусам поступает много звонков по Viber от мошенников, которые называют себя работниками Национального банка. Об этом сообщает Единый портал финансовой грамотности. Эту информацию подтвердили и в Нацбанке.

Портал уточнил, что звонки могут действительно быть похожими на городской номер Нацбанка +375 (17) 375-20-02, при этом используется официальный логотип учреждения.

Обычно злоумышленники, войдя в доверие, просят назвать цифры карточки или 3-D Secure код, пришедший в виде СМС.

После этого обманутые люди лишаются своих денежных средств. Кроме того, имея эти данные, мошенники могут открыть счет в других банках или оформить онлайн-кредит.

Портал напоминает о поддельных страницах сайтов популярных торговых площадок – к примеру, Kufar и Белпочты, также подделываются страницы интернет-банкингов.



Единый портал финансовой грамотности просит граждан проявлять бдительность при общении с посторонними, не сообщать кому-либо личную информацию, данные карточки или коды из СМС.

Специалисты напоминают, что нужно проверять корректность присылаемых ссылок – обратить внимание на имя сайта и наличие в браузере отметки о безопасности сайта.

 Фото pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Последнее время белорусам поступает много звонков по Viber от мошенников, которые называют себя работниками Национального банка. Об этом сообщает Единый портал...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прафіляктычны ўлік і каляровая бірка. Што чакае ў калёніі асуджаных за пратэсты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by