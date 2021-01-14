Новый вид мошенничества: белорусам звонят от имени Нацбанка

Источник материала: ОНТ

Последнее время белорусам поступает много звонков по Viber от мошенников, которые называют себя работниками Национального банка. Об этом сообщает Единый портал финансовой грамотности. Эту информацию подтвердили и в Нацбанке.

Портал уточнил, что звонки могут действительно быть похожими на городской номер Нацбанка +375 (17) 375-20-02, при этом используется официальный логотип учреждения.

Обычно злоумышленники, войдя в доверие, просят назвать цифры карточки или 3-D Secure код, пришедший в виде СМС.

После этого обманутые люди лишаются своих денежных средств. Кроме того, имея эти данные, мошенники могут открыть счет в других банках или оформить онлайн-кредит.

Портал напоминает о поддельных страницах сайтов популярных торговых площадок – к примеру, Kufar и Белпочты, также подделываются страницы интернет-банкингов.





Единый портал финансовой грамотности просит граждан проявлять бдительность при общении с посторонними, не сообщать кому-либо личную информацию, данные карточки или коды из СМС.

Специалисты напоминают, что нужно проверять корректность присылаемых ссылок – обратить внимание на имя сайта и наличие в браузере отметки о безопасности сайта.

Фото pixabay

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