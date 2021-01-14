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Новый вид мошенничества: белорусам звонят от имени Нацбанка
Источник материала: ОНТ
Последнее время белорусам поступает много звонков по Viber от мошенников, которые называют себя работниками Национального банка. Об этом
Портал уточнил, что звонки могут действительно быть похожими на городской номер Нацбанка +375 (17) 375-20-02, при этом используется официальный логотип учреждения.
Обычно злоумышленники, войдя в доверие, просят назвать цифры карточки или 3-D Secure код, пришедший в виде СМС.
После этого обманутые люди лишаются своих денежных средств. Кроме того, имея эти данные, мошенники могут открыть счет в других банках или оформить онлайн-кредит.
Портал напоминает о поддельных страницах сайтов популярных торговых площадок – к примеру, Kufar и Белпочты, также подделываются страницы интернет-банкингов.
Специалисты напоминают, что нужно проверять корректность присылаемых ссылок – обратить внимание на имя сайта и наличие в браузере отметки о безопасности сайта.
Фото pixabay
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Последнее время белорусам поступает много звонков по Viber от мошенников, которые называют себя работниками Национального банка. Об этом сообщает Единый портал...
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