Минский «Горизонт» одержал вторую победу в Европейской женской баскетбольной Лиге

Источник материала: ОНТ

Новые горизонты открылись сегодня перед командой «Горизонт» в Европейской женской баскетбольной Лиге.

Минчанки обыграли сыктывкарскую «Нику» со счетом 81:78. Матч был зрелищным, в концовке напряженным, но тем не менее наши баскетболистки смогли вырвать победу. Наибольшее количество очков белорусам принесла Виктория Гаспер – 18. Также весомый вклад в победу внесла Янина Инкина.

Для «Горизонта» эта победа стала третьей на турнире. Следующий матч минчанки проведут 15 января против команды «Кибиркштис» из Вильнюса. Всего в Европейской Лиге выступают 12 команд из 8 стран.

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