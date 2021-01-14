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Минский «Горизонт» одержал вторую победу в Европейской женской баскетбольной Лиге
Источник материала: ОНТ
Новые горизонты открылись сегодня перед командой «Горизонт» в Европейской женской баскетбольной Лиге.
Минчанки обыграли сыктывкарскую «Нику» со счетом 81:78. Матч был зрелищным, в концовке напряженным, но тем не менее наши баскетболистки смогли вырвать победу. Наибольшее количество очков белорусам принесла Виктория Гаспер – 18. Также весомый вклад в победу внесла Янина Инкина.
Для «Горизонта» эта победа стала третьей на турнире. Следующий матч минчанки проведут 15 января против команды «Кибиркштис» из Вильнюса. Всего в Европейской Лиге выступают 12 команд из 8 стран.
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Новые горизонты открылись сегодня перед командой «Горизонт» в Европейской женской баскетбольной Лиге. Минчанки обыграли сыктывкарскую «Нику» со счетом 81:78. Матч...
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