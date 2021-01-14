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Год народного единства: какие у белорусов общие цели в 2021-м?
Источник материала: ОНТ
2021-й – Год народного единства в нашей стране. Консолидация общества и сплочение нации – как их представляют сами белорусы? И какие общие цели у нас в 2021-м?
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2021-й – Год народного единства в нашей стране. Консолидация общества и сплочение нации – как их представляют сами белорусы? И какие общие цели у нас в 2021-м? Смотрите...
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