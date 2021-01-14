Пьяный сторож угнал с работы погрузчик и катался на нем по ночным Ружанам

Источник материала: ОНТ

Сторож, работающий на одном из предприятий Пружанского района, угнал погрузчик. Об этом сообщили в Следственном комитете по Брестской области, пишет БЕЛТА.

Инцидент произошел вечером 8 января, когда 22-летний работник дежурил на предприятии. Спустя какое-то время он решил прокатиться на рабочем погрузчике по Ружанам. Молодой человек доехал до своего дома, однако снова завести погрузчик не смог. Поэтому сторож оставил его, как есть, и пешком вернулся на рабочее место.

Следователями в отношении сторожа возбуждено уголовное дело за угон. К нему применили меру процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Парень утверждает, что на этот поступок повлияло то, что он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Фото БЕЛТА (архив)

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