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В НХЛ стартовал новый сезон

14.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В НХЛ стартовал новый сезон

Новый сезон в Национальной хоккейной лиге уже стартовал. В первый игровой день прошли пять матчей.

В первой встрече сезона «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» со счётом 6:3. В составе победителей нападающий Джоэль Фараби забросил шайбу и отдал три голевые передачи, а форвард Оскар Линдблом отличился впервые с ноября 2019 года: шведский хоккеист больше года лечился от рака. Действующий обладатель Кубка Стэнли «Там Бэй» не испытали проблем с «Чикаго» – 5:1. «Торонто» в овертайме были сильнее «Монреаля» – 5:4, хоккеисты «Ванкувера» обыграли «Эдмонтон» – 5:3, «Сент-Луис» победил у «Колорадо» – 4:1.

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Новый сезон в Национальной хоккейной лиге уже стартовал. В первый игровой день прошли пять матчей. В первой встрече сезона «Филадельфия» обыграла «Питтсбург» со...
 
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