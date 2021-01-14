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Убийцу педофила в Уфе суд приговорил к восьми годам колонии

14.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Убийцу педофила в Уфе суд приговорил к восьми годам колонии

В Уфе суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина – местного жителя, который избил до смерти мужчину, подозреваемого в педофилии. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на  Калининский районный суд города.

Случай произошел около года назад, вечером 30 января. Тогда к обвиняемому, 33-летнему Санкину, обратился 14-летний мальчик с просьбой помочь ему и его ровеснику: ребята сказали, что некий взрослый мужчина совершал в отношении них развратные действия. Санкин решил разобраться в ситуации, и вскоре возникла драка.

54-летний противник Санкина получил множественные удары. Предполагаемого педофила забрали медики «скорой», но он умер по дороге в больницу.

По просьбе Санкина, его дело рассматривали с участием присяжных. Они признали его виновным в убийстве, но не признали виновным в разбое (следствие предполагало, что Санкин украл у погибшего деньги). Присяжные попросили суд проявить снисхождение при назначении наказания.

Следователи возбуждали уголовное дело против предполагаемого педифила, которое было закрыто из-за смерти подозреваемого. Погибший ранее был трижды судим, а незадолго до происшествия был освобожден из колонии и находился под административным надзором.

Фото предоставлено друзьями подозреваемого

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В Уфе суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина – местного жителя, который избил до смерти мужчину, подозреваемого в педофилии. Об...
 
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