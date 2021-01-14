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Убийцу педофила в Уфе суд приговорил к восьми годам колонии
Источник материала: ОНТ
В Уфе суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина – местного жителя, который избил до смерти мужчину, подозреваемого в педофилии. Об этом
Случай произошел около года назад, вечером 30 января. Тогда к обвиняемому, 33-летнему Санкину, обратился 14-летний мальчик с просьбой помочь ему и его ровеснику: ребята сказали, что некий взрослый мужчина совершал в отношении них развратные действия. Санкин решил разобраться в ситуации, и вскоре возникла драка.
54-летний противник Санкина получил множественные удары. Предполагаемого педофила забрали медики «скорой», но он умер по дороге в больницу.
По просьбе Санкина, его дело рассматривали с участием присяжных. Они признали его виновным в убийстве, но не признали виновным в разбое (следствие предполагало, что Санкин украл у погибшего деньги). Присяжные попросили суд проявить снисхождение при назначении наказания.
Следователи возбуждали уголовное дело против предполагаемого педифила, которое было закрыто из-за смерти подозреваемого. Погибший ранее был трижды судим, а незадолго до происшествия был освобожден из колонии и находился под административным надзором.
Фото предоставлено друзьями подозреваемого
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В Уфе суд приговорил к восьми годам колонии строгого режима Владимира Санкина – местного жителя, который избил до смерти мужчину, подозреваемого в педофилии. Об...
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