Как пережить сильные морозы: 7 важных советов и правила первой помощи

Источник материала: ОНТ

В ближайшие дни в Беларусь придут холода – столбик термометра может опускаться до минус 22–29 градусов по Цельсию.

Сильные морозы негативно влияют на человека. Так, может возникнуть гипотермия – выраженное снижение температуры тела. Именно поэтому врачи советуют в морозные дни оставаться дома детям, пожилым людям, людям, принимающим антидепрессанты или лекарства от давления. Отложите поездки на охоту и рыбалку, длительные прогулки по улице. Помните, существует риск получить обморожения и переохлаждение.

Тем же, кто все-таки вынужден находиться в сильные морозы на улице, следует запомнить 7 основных правил поведения:

1. Обеспечьте организм «топливом».

Выходить на улицу следует только в сытом состоянии. Старайтесь также брать еду с собой. Организму необходима энергия, которая вырабатывается с помощью жирной или белковой пищи. Также обязательно пейте горячий чай или кофе.

2. Постоянно двигайтесь.

Ни в коем случае нельзя долго стоять на месте, тем более прислоняться или садиться на холодные, особенно металлические, предметы.

3. Надевайте теплую и сухую одежду.

Убедитесь в том, что одежда после стирки полностью высохла. Откажитесь от утягивающей, тесной, плотно облегающей одежды. Нужна свободная одежда из натуральных материалов. Лучше создать многослойность – это поможет создать воздушные прослойки в одежде, что намного лучше сохранит тепло. Обязательно носим варежки, теплый головной убор и просторную зимнюю обувь, желательно на толстой подошве.

4. Прежде всего бережем уши, нос, щеки и пальцы.

Эти части лица и тела более всего подвержены обморожению. Здесь поможет и маска – она защитит уязвимые участки от мороза.

5. Старайтесь в эти дни не надевать украшения.

Металл, из которых сделаны серьги и кольца, обладают высокой теплопроводностью, а значит, на морозе может остыть так сильно, что вызовет местное обморожение. Кроме того, кольца нарушают микроциркуляцию крови в пальцах, которые будут мерзнуть даже в варежках.

6. На морозе нельзя курить.

Курить вообще очень вредно, а на морозе тем более. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза.

7. Не употребляйте алкоголь.

Ни в коем случае не употребляйте «для согрева» алкогольные напитки. Алкоголь вызывает расширение сосудов, а это может дать обманчивое ощущение тепла. Тем самым абсолютно незаметно для себя вы можете получить сильные обморожения.





Прислушивайтесь к своему самочувствию! Первыми признаками переохлаждения организма являются озноб, частое мочеиспускание, неспособность сосредоточиться, неловкость движений и даже раздражительность. В этом случае спастись можно горячим чаем и пищей либо вернуться в теплое помещение. При глубокой гипотермии человек может потерять сознание – в таком случае необходимо обращаться в скорую помощь.

При температуре тела ниже 31°С пострадавший находится без сознания, мышцы спазмированы, а челюсти крепко сжаты. Дыхание едва заметно, пульс составляет 32–36 ударов в минуту, артериальное давление низкое или не обнаруживается вовсе, а зрачки расширены. Переохлаждение может привести к летальному исходу. Именно в таком состоянии происходит остановка сердца.

Берегите себя и при необходимости помогайте окружающим! Если вы увидите на улице человека с указанными признаками, окажите первую помощь и вызовите скорую помощь.

Первая помощь при обморожениях. Прочтите обязательно!

При обморожении очень часто переохлаждается весь организм. Поэтому первая помощь заключается в быстром возобновлении кровообращения и согревании пострадавшего.

Если обморожения незначительны, можно согреть пальцы рук, спрятав их под мышки, а если обморожен нос – тепла руки будет достаточно. Не позволяйте согретому участку кожи замерзнуть снова. Легкие обморожения проходят сами по себе через 1-2 часа. Если после растирания неподвижность не проходит, обратитесь к врачу.

Для согревания потерпевшего нужно завести в теплое помещение, освободить от холодной обуви и одежды. Не следует помещать больного возле источника тепла (батареи или горячей печки) либо использовать фен. Потерпевший не чувствует обмороженную ткань и может легко получить ожог. Лучше укутать замерзшего человека в одеяло и напоить горячим чаем. Если на обмороженном участке нет волдырей или отека, протрите его водкой или спиртом и чистыми руками сделайте массаж обмороженной части тела, движениями по направлению к сердцу, пока кожа не станет красной, мягкой и теплой. Массаж нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить сосуды.

Если обморожены щеки или нос, отогревание можно сделать, растирая их на морозе, и затем отнести пострадавшего в помещение. Не рекомендуется растирать обмороженные участки снегом. Снег способствует еще большему охлаждению, а острые льдинки могут поранить кожу.

Согревание можно проводить и в теплой воде комнатной температуры, осторожно массажируя кожу. Вода не должна быть ни очень теплой, ни очень холодной. Температуру воды следует повышать постепенно, начиная с комнатной 18–20°С, и доводить ее до температуры тела 37°С. В это же время больному дают горячее питье. Процесс согревания может сопровождаться острой жгучей болью, появлением опухоли, изменением цвета кожного покрова.

После оказания первой помощи больного необходимо быстро доставить в больницу!





А можно ли стать морозоустойчивым?

Да, можно повысить морозоустойчивость организма. Для этого:

1. Тренируйте сосуды. Практикуйте закаливание, контрастный душ по утрам и успокаивающую теплую ванную с морской солью перед сном.

2. Носите термобелье, если на морозе вам приходится проводить много времени.

3. Пейте витамины А, С, Е и PP – именно они помогают укрепить стенки сосудов.

4. Употребляйте природные иммуностимуляторы: эхинацею, мед, чеснок.

5. Ешьте больше овощей и фруктов красного цвета, а также цитрусовые, яблоки, абрикосы и т.д. Включите в свой рацион гречку, цельнозерновой хлеб, рыбу, рапсовое или кунжутное масло – все эти продукты содержат полезные элементы, помогающие укрепить организм.





Берегите себя и будьте здоровы!





Фото: Pinterest

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