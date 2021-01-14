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Как пережить сильные морозы: 7 важных советов и правила первой помощи
Источник материала: ОНТ
В ближайшие дни в Беларусь придут холода – столбик термометра может опускаться до минус 22–29 градусов по Цельсию.
Сильные морозы негативно влияют на человека. Так, может возникнуть гипотермия – выраженное снижение температуры тела. Именно поэтому врачи советуют в морозные дни оставаться дома детям, пожилым людям, людям, принимающим антидепрессанты или лекарства от давления. Отложите поездки на охоту и рыбалку, длительные прогулки по улице. Помните, существует риск получить обморожения и переохлаждение.
Тем же, кто все-таки вынужден находиться в сильные морозы на улице, следует запомнить 7 основных правил поведения:
1. Обеспечьте организм «топливом».
Выходить на улицу следует только в сытом состоянии. Старайтесь также брать еду с собой. Организму необходима энергия, которая вырабатывается с помощью жирной или белковой пищи. Также обязательно пейте горячий чай или кофе.
2. Постоянно двигайтесь.
Ни в коем случае нельзя долго стоять на месте, тем более прислоняться или садиться на холодные, особенно металлические, предметы.
3. Надевайте теплую и сухую одежду.
Убедитесь в том, что одежда после стирки полностью высохла. Откажитесь от утягивающей, тесной, плотно облегающей одежды. Нужна свободная одежда из натуральных материалов. Лучше создать многослойность – это поможет создать воздушные прослойки в одежде, что намного лучше сохранит тепло. Обязательно носим варежки, теплый головной убор и просторную зимнюю обувь, желательно на толстой подошве.
4. Прежде всего бережем уши, нос, щеки и пальцы.
Эти части лица и тела более всего подвержены обморожению. Здесь поможет и маска – она защитит уязвимые участки от мороза.
5. Старайтесь в эти дни не надевать украшения.
Металл, из которых сделаны серьги и кольца, обладают высокой теплопроводностью, а значит, на морозе может остыть так сильно, что вызовет местное обморожение. Кроме того, кольца нарушают микроциркуляцию крови в пальцах, которые будут мерзнуть даже в варежках.
6. На морозе нельзя курить.
Курить вообще очень вредно, а на морозе тем более. Никотин снижает циркуляцию крови в периферических сосудах, в основном в пальцах рук и ног, что делает их более уязвимыми для мороза.
7. Не употребляйте алкоголь.
Ни в коем случае не употребляйте «для согрева» алкогольные напитки. Алкоголь вызывает расширение сосудов, а это может дать обманчивое ощущение тепла. Тем самым абсолютно незаметно для себя вы можете получить сильные обморожения.
Прислушивайтесь к своему самочувствию! Первыми признаками переохлаждения организма являются озноб, частое мочеиспускание, неспособность сосредоточиться, неловкость движений и даже раздражительность. В этом случае спастись можно горячим чаем и пищей либо вернуться в теплое помещение. При глубокой гипотермии человек может потерять сознание – в таком случае необходимо обращаться в скорую помощь.
При температуре тела ниже 31°С пострадавший находится без сознания, мышцы спазмированы, а челюсти крепко сжаты. Дыхание едва заметно, пульс составляет 32–36 ударов в минуту, артериальное давление низкое или не обнаруживается вовсе, а зрачки расширены. Переохлаждение может привести к летальному исходу. Именно в таком состоянии происходит остановка сердца.
Берегите себя и при необходимости помогайте окружающим! Если вы увидите на улице человека с указанными признаками, окажите первую помощь и вызовите скорую помощь.
Первая помощь при обморожениях. Прочтите обязательно!
При обморожении очень часто переохлаждается весь организм. Поэтому первая помощь заключается в быстром возобновлении кровообращения и согревании пострадавшего.
Если обморожения незначительны, можно согреть пальцы рук, спрятав их под мышки, а если обморожен нос – тепла руки будет достаточно. Не позволяйте согретому участку кожи замерзнуть снова. Легкие обморожения проходят сами по себе через 1-2 часа. Если после растирания неподвижность не проходит, обратитесь к врачу.
Для согревания потерпевшего нужно завести в теплое помещение, освободить от холодной обуви и одежды. Не следует помещать больного возле источника тепла (батареи или горячей печки) либо использовать фен. Потерпевший не чувствует обмороженную ткань и может легко получить ожог. Лучше укутать замерзшего человека в одеяло и напоить горячим чаем. Если на обмороженном участке нет волдырей или отека, протрите его водкой или спиртом и чистыми руками сделайте массаж обмороженной части тела, движениями по направлению к сердцу, пока кожа не станет красной, мягкой и теплой. Массаж нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить сосуды.
Если обморожены щеки или нос, отогревание можно сделать, растирая их на морозе, и затем отнести пострадавшего в помещение. Не рекомендуется растирать обмороженные участки снегом. Снег способствует еще большему охлаждению, а острые льдинки могут поранить кожу.
Согревание можно проводить и в теплой воде комнатной температуры, осторожно массажируя кожу. Вода не должна быть ни очень теплой, ни очень холодной. Температуру воды следует повышать постепенно, начиная с комнатной 18–20°С, и доводить ее до температуры тела 37°С. В это же время больному дают горячее питье. Процесс согревания может сопровождаться острой жгучей болью, появлением опухоли, изменением цвета кожного покрова.
После оказания первой помощи больного необходимо быстро доставить в больницу!
А можно ли стать морозоустойчивым?
Да, можно повысить морозоустойчивость организма. Для этого:
1. Тренируйте сосуды. Практикуйте закаливание, контрастный душ по утрам и успокаивающую теплую ванную с морской солью перед сном.
2. Носите термобелье, если на морозе вам приходится проводить много времени.
3. Пейте витамины А, С, Е и PP – именно они помогают укрепить стенки сосудов.
4. Употребляйте природные иммуностимуляторы: эхинацею, мед, чеснок.
5. Ешьте больше овощей и фруктов красного цвета, а также цитрусовые, яблоки, абрикосы и т.д. Включите в свой рацион гречку, цельнозерновой хлеб, рыбу, рапсовое или кунжутное масло – все эти продукты содержат полезные элементы, помогающие укрепить организм.
Берегите себя и будьте здоровы!
Фото: Pinterest
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В ближайшие дни в Беларусь придут холода – столбик термометра может опускаться до минус 22–29 градусов по Цельсию. Сильные морозы негативно влияют на человека. Так,...
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