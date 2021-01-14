Усиление морозов. Прогноз погоды на 15 января

Источник материала: ОНТ

Эта зима существенно отличается от предыдущей. В большинстве районов холодная снежная погода. В ближайшие дни будет ещё холоднее и установится аномально морозная погода.

Завтра, 15 января, погодные условия в Беларуси будут определяться областью пониженного атмосферного давления и поступлением холодных воздушных масс с севера. В результате температура воздуха будет до 10 градусов ниже нормы.

В пятницу облачно с прояснениями. Небольшой снег. Влажность до 90 процентов. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Атмосферное давление будет расти.

В 8 утра температура воздуха от -18°C по северо-востоку до 14 градусов мороза по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее. В середине дня – от -19°C по Витебской области до 10 мороза – по Брестской. К вечеру температура немного понизится – до -22°C в северных районах до 17 мороза – в южных.

Ожидается дальнейшее усиление морозов. В субботу продолжится вторжение неустойчивых холодных арктических воздушных масс с севера Европейской части России. Облачно с прояснениями. Пройдет небольшой кратковременный снег. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер северный, северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -16°C…-23°C, при прояснениях до -25°C, днем -13°C…-20°C, при прояснениях до -22°C, по Брестской области до -12°C. В воскресенье еще на 3–5 градусов холоднее.

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