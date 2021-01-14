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Проезд в маршрутках Витебска подорожает с 15 января
Источник материала: ОНТ
Стоимость проезда в витебских маршрутках меняется с 15 января. Об этом
Таким образом, уже с пятницы проезд в маршрутках областного центра подорожает на 20 копеек – до 1,2 белорусского рубля. К слову, маршрутные перевозки в Витебске последний раз дорожали более четырех лет назад.
В Витебской области с 3 декабря прошлого года подорожали городские и пригородные перевозки в регулярном сообщении. Стоимость проезда в трамвае, троллейбусе или автобусе теперь составляет 70 копеек.
Фото: vitoperator.by
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Стоимость проезда в витебских маршрутках меняется с 15 января. Об этом сообщает сайт предприятия «Оператор перевозок». Таким образом, уже с пятницы проезд в...
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