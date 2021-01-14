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Кто зарегистрировался на цифровой платформе «Сход» и как стать кандидатом
14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Всего за семь дней кандидатами решили стать более 200 белорусов со 150 участков по всей Беларуси.
Цифровая платформа «Сход»
Больше всего заявок поступило от людей, которые заняты в промышленности и производстве (почти 11,3%, или каждый десятый делегат).
Основная часть кандидатов — из Минска и Минской области. Немало заявок приходит из областных и районных центров, сообщают организаторы платформы.
Самому старшему делегату больше 70 лет, самому юному — 22 года.
«Сход» поддержали платформа «Голос», инициатива «Честные люди», Координационный Совет, штаб Светланы Тихановской, любимый многими белорусами Максим Кац и другие.
Все заседания «Схода» будут проходить онлайн и транслироваться в прямом эфире.
Этап сбора заявок будет продолжаться до 4 февраля включительно.
Как стать кандидатом платформы
1. Выдвигаться можно от любого участка. Например, до сих пор не поступило ни одной заявки от Сморгони, Островца и Жабинки.
Однако кандидат должен понимать, что при выдвижении от какого-либо участка, ему придется агитировать и заручаться поддержкой от жителей именно этого участка.
2. Делегатом «Схода» можно стать даже в том случае, если кандидат временно не проживает в Беларуси.
3. «Сход» открыт и для сторонников кардинальных политических перемен, и для сторонников действующей власти (такие кандидаты уже есть), а также для тех, кого волнуют отдельные аспекты, например, экономики.
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Всего за семь дней кандидатами решили стать более 200 белорусов со 150 участков по всей Беларуси.
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