Кто зарегистрировался на цифровой платформе «Сход» и как стать кандидатом

Источник материала: Салiдарнасць

Всего за семь дней кандидатами решили стать более 200 белорусов со 150 участков по всей Беларуси.

Цифровая платформа «Сход» была запущена 6 января . Инициатива позволяет выдвигаться самостоятельно и выбирать народных представителей для ведения национального диалога.

Больше всего заявок поступило от людей, которые заняты в промышленности и производстве (почти 11,3%, или каждый десятый делегат).

Основная часть кандидатов — из Минска и Минской области. Немало заявок приходит из областных и районных центров, сообщают организаторы платформы.

Самому старшему делегату больше 70 лет, самому юному — 22 года.

«Сход» поддержали платформа «Голос», инициатива «Честные люди», Координационный Совет, штаб Светланы Тихановской, любимый многими белорусами Максим Кац и другие.

Лещеня: «Сход» — это шанс для переговоров с действующей властью»

Все заседания «Схода» будут проходить онлайн и транслироваться в прямом эфире.

Этап сбора заявок будет продолжаться до 4 февраля включительно.

Как стать кандидатом платформы «Сход»

1. Выдвигаться можно от любого участка. Например, до сих пор не поступило ни одной заявки от Сморгони, Островца и Жабинки.

Однако кандидат должен понимать, что при выдвижении от какого-либо участка, ему придется агитировать и заручаться поддержкой от жителей именно этого участка.

2. Делегатом «Схода» можно стать даже в том случае, если кандидат временно не проживает в Беларуси.

3. «Сход» открыт и для сторонников кардинальных политических перемен, и для сторонников действующей власти (такие кандидаты уже есть), а также для тех, кого волнуют отдельные аспекты, например, экономики.