Муж журналистки Андреевой: «Любые ваши слова или действия могут быть квалифицированы как преступление, если того захотят люди в погонах»

Источник материала: Салiдарнасць

Игорь Ильяш — о пропагандистской артподготовке перед судебным процессом над Катериной Андреевой и Дарьей Чульцовой.





Катерина Андреева, фото из Facebook

По словам мужа Катерины Андреевой, началась она ударно: «с потока ненависти и клеветы, с публикации моей личной переписки, которую Григорий Азаренок получил от ГУБОПиКа (именно эта структура «отжала» у меня технику в рамках оперативного сопровождения дела Кати и Даши)».

— Но одновременно этим сюжетом госпропаганда оказала нам большую услугу: теперь все могут увидеть смехотворный уровень доказательной базы в деле Кати, — пишет Игорь Ильяш. — Потому как этот сюжет — не личный параноидальный бред Азаренка. Это коллективный параноидальный бред лукашенковских спецслужб — поверьте, схожие аргументы вы услышите на судебном процессе от гособвинения.

Поэтому давайте разберемся, какие же действия и слова Кати следствие квалифицировало как «организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок» (ст. 342 УК).

Вот в каких словах Кати спецслужбы предлагают увидеть призывы к блокировке дорог:

«Машыны запаволілі рух, утварылася такая пробка, корак, але гэта таксама хіба для таго, каб сюды не маглі патрапіць сілавікі. Ужо раней гучалі такія заклікі, такія ініцыятывы — проста запавольваць рух або спыняцца, каб не падпускаць спецтэхніку ды іншы транспарт сілавікоў на кропку збору пратэстоўцаў».

А вот, с точки зрения шизофреников, координация «беспорядков»:

«Каля тысячы чалавек цяпер рухаюцца з вуліцы Альшэўскага міма гандлёвага цэнтру «Карона» да плошчы Пераменаў на заклік тэлеграм-каналаў, пры дапамозе якіх пратэстоўцы аб’ядноўваюцца і абмяркоўваюць свае планы. Гэтыя каналы распаўсюдзілі заклік ісці на плошчу Пераменаў, бо цяпер пратэстоўцам, як пішуць у тэлеграм-каналах, патрэбная дапамога: іх, канешне, шмат, але ў іх няма ніякай зброі, у адрозненні ад сілавікоў, ім няма чым сябе абараніць».

Впечатляет? Обвинять Катю в организации беспорядков на основании этих слов — это примерно то же самое, что обвинять Уильяма Ширера или Эдварда Марроу в организации Второй мировой войны на основании того, что они в своих репортажах описывали боевые действия.

Но это еще не все. В качестве доказательства того, что журналистка «как политрук своим примером вдохновляла мятежников», СТВ демонстрирует кадр, где Катя ведет репортаж с проезжей части, куда незадолго до того вышли протестующие.

Ах, да, еще одно «доказательство»: Катя к стриму готовилась и приехала на площадь Перемен заранее. Это снова-таки не просто глупость Азаренка, это часть обвинения, потому что, насколько я знаю, свидетелем по делу проходит таксист, который привез Катю и Дашу на площадь Перемен.

То есть они на полном серьезе планируют поставить в вину Кати то, что она выполняла свои профессиональные обязанности и (о, ужас!) готовилась к работе заранее.

Безусловно, все эти аргументы, все эти «доказательства» — это послание от зомби и для зомби. Они ведь даже не пытаются придумать какие-то незаконные действия, не пытаются убедить кого-то, логически обосновать свой фейковые обвинения. Они просто называют белое — черным, не пробуя даже пририсовать черный цвет карандашиком.

Азаренок обвиняет Катю в «боевом братстве с нацистами украинского Майдана». И знаете, чем он подкрепляет такое заявление? Скриншотом моей переписки с главой Национального союза журналистов Украины Сергеем Томиленко, где я пишу буквально следующее: «Екатерина для Украины не чужой человек — сотрудничала с украинскими СМИ, много писала про войну на Донбассе».

То есть вы понимаете уровень шизофрении? «Много писала про войну на Донбассе» = «боевое братство с украинскими нацистами».

Ну и, наконец, классика: далее публикуются скриншоты переписки, в которой у меня просят прислать банковские реквизиты Кати для официального контракта в рамках подготовки книги о репрессированных белорусских журналистах. Катин гонорар за книгу Азаренок считает доказательством того, что речь идет о «платной резидентуре»...

Еще раз: я бы не стал так подробно разбирать человеконенавистническую ахинею Азаренка, если бы на схожей аргументации не строилось уголовное обвинение в отношении Кати и Даши. Держу пари, что почти то же самое вы услышите от прокурора на суде — ну, пожалуй, за исключением пассажей об «украинских нацистах» и «платной резидентуре».

Внимательно вчитайтесь в эту доказательную базу и ужаснитесь от осознания того, что сегодня абсолютно любые ваши слова или действия могут быть квалифицированы как уголовное преступление, если того захотят люди в погонах. Им даже не обязательно вам что-то подбрасывать или искать лжесвидетелей: они просто объявят вас преступниками и бросят в тюрьму.