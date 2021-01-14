|
Динара Алимбекова заняла в спринте 12-е место
Источник материала: Партизан
В немецком Оберхофе проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. В четверг спринт на 7,5 км выиграла Тирил Экхофф из Норвегии. Лучшая из белорусок Динара Алимбекова заняла 12-е место.
Динара Алимбекова / БЕЛТА
Она проиграла победительнице 51 секунду, на двух огневых рубежах сделала один промах. Елена Кручинкина— 22-я, Анна Сола — 44-я, Ирина Кривко — 67-я среди 99 участниц, пишет
Накануне спринт прошел у мужчин. Его выиграл норвежец Йоханнес Бё. Лучший результат среди белорусов продемонстрировал Антон Смольский — 42-е место.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В немецком Оберхофе проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. В четверг спринт на 7,5 км выиграла Тирил Экхофф из Норвегии. Лучшая из белорусок Динара Алимбекова...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)