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Динара Алимбекова заняла в спринте 12-е место

14.01.2021 20:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В немецком Оберхофе проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. В четверг спринт на 7,5 км выиграла Тирил Экхофф из Норвегии. Лучшая из белорусок Динара Алимбекова заняла 12-е место.


Динара Алимбекова / БЕЛТА

Она проиграла победительнице 51 секунду, на двух огневых рубежах сделала один промах. Елена Кручинкина— 22-я, Анна Сола — 44-я, Ирина Кривко — 67-я среди 99 участниц, пишет "Еврорадио".

Накануне спринт прошел у мужчин. Его выиграл норвежец Йоханнес Бё. Лучший результат среди белорусов продемонстрировал Антон Смольский — 42-е место.
 
 
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В немецком Оберхофе проходит шестой этап Кубка мира по биатлону. В четверг спринт на 7,5 км выиграла Тирил Экхофф из Норвегии. Лучшая из белорусок Динара Алимбекова...
 
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