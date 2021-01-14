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Предприниматели судятся с главой района за оскорбление на провластном митинге
Источник материала: Партизан
Суд Шкловского района начал рассматривать дело против председателя Круглянского райисполкома Степана Полонникова, пишет
Оскорбительные, по мнению предпринимателей, заявления председатель Круглянского райисполкома Степан Полонников сделал на провластном митинге, который прошел 19 августа 2020 года. Как рассказали Александр Калин, Сергей Писаренков, а также их коллега Роман Круковский, Полонников шел мимо принадлежащих Калину объектов и кричал «Фашизм не пройдет!», «Позор!». Далее о «позоре» персонально Калину, Круковскому и Писаренкову глава района Полонников заявил на митинге у местного Дома культуры, говорят предприниматели.
По их мнению, на самом деле вся проблема в политике: успешные бизнесмены проявили отличную от провластной позицию по отношению к результатам выборов 9 августа, в том числе продемонстрировав уважительное отношение к первому — бело-красно-белому — флагу независимой Беларуси.
Как рассказывал на предварительном заседании Сергей Писаренков, он был наблюдателем на одном из участков, но ему до сих пор Полонников отказывает в ознакомлении с результатами голосования. Более того, после высказываний главы района, когда он «непонятно, зачем клеймит позором и обещает разобраться с ним», Писаренкову стали отказывать в продаже щепы для его бизнеса в государственном лесохозяйственном учреждении «Тетеринское».
— Полонников утверждал, что мы что-то «хотим раздербанить и продать». На самом деле я хочу работать в районе, платить в нем налоги, вести в нем хозяйственную деятельность. Меня оскорбляют такие слова председателя райисполкома, — заявил Сергей Писаренков.
Подобное мнение и у Александра Калина, которому в декабре 2020 года пришло указание о сносе магазина «Огонек». Этот магазин работает около 15 лет, приносит доход в бюджет района, но только теперь местные власти посчитали, что Калин обязан снести «часть самовольно возведенного павильона с козырьками на металлических столбах, крыльцом и отмосткой».
Председателя Круглянского райисполкома в суде представляет адвокат Станислав Левченко. Он не согласился с заявленным иском. Как и его доверитель, он считает, что истцы руководствуются надуманными предположениями. Левченко ходатайствовал о приостановке рассмотрения гражданского иска, поскольку в настоящее время по заявлению предпринимателей СК проводит проверку на предмет наличия в действиях Полонникова состава преступления и пока нет выводов лингвистической экспертизы. Суд отклонил это ходатайство.
На следующее заседание, которое намечено на 21 января, в суд в качестве свидетеля вызвана первый секретарь Круглянской районной организации БРСМ Виктория Спичакова, которая вела съемку провластного митинга 19 августа.
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Суд Шкловского района начал рассматривать дело против председателя Круглянского райисполкома Степана Полонникова, пишет 6tv.by. Два предпринимателя — Александр...
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