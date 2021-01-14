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За что родственники митрополита Филарета благодарили Александра Лукашенко?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек – тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Владыка – русский по национальности – стал настоящим белорусом. 14 января на отпевании присутствовали родственники архипастыря. Они благодарны Беларуси.
– Сердечно благодарю, Александр Григорьевич, за ваше внимание, заботу о Филарете, поддержали в самые трудные времена. Еще хочется поблагодарить вас за то, что вы свой народ защитили от тех несчастных людей, которые решили возмущать покой в вашем государстве. Вы герой нашего времени. И это сближает наши народы.
– Спасибо.
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Новости Беларуси. Страна прощается с митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек – тысячи белорусов...
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