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Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

14.01.2021 20:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости США. Важная новость пришла ночью 14 января из Вашингтона. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Теперь судьба главы Белого дома в руках Сената, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Каждая новость из США в эти дни действительно будоражит демократические принципы. Скептики рассуждают, но сложно не согласиться: такого в истории еще точно не было. Палата представителей Конгресса дважды объявила импичмент действующему президенту Трампу. Первая попытка не удалась: Сенат не одобрил желание Конгресса. А вот у последних осадочек, судя по всему, остался. Случай подвернулся, и главе государства пытаются не только припомнить прошлые промахи, но и добавить еще.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Всего за несколько часов Палата представителей рассмотрела и одобрила единственную статью обвинений президента Трампа, объявив его виновным в подстрекательстве к мятежу. Резолюцию об отстранении его от власти поддержали 232 конгрессмена, из них – 10 однопартийцев Трампа.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Нэнси Пелоси, спикер Палаты представителей США:
Сегодня Палата представителей продемонстрировала, что никто не стоит выше закона, даже президент США. Дональд Трамп представляет прямую и явную угрозу для нашей страны. Мы вновь выполнили свою клятву защищать Конституцию США.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

197 конгрессменов высказались против такого решения. А вот выразить свою точку зрения в соцсетях о событиях смогут немногие. Twitter, YouTube, Facebook закрыли доступ к аккаунтам не только Трампа, но и многих сотен его сторонников. Прекращена деятельность целой сети.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Telegram пометил канал Donald J. Trump как мошеннический. Его многие принимали за официальную площадку: здесь же размещались официальные заявления с сайта Белого дома. При этом люди, которые ввели жесточайшую цензуру, сравнимую с тоталитарными организациями и сектами, считают свое решение правильным и способствующим демократизации.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Джек Дорси, глава Twitter:
Я не рад тому, что нам пришлось заблокировать Дональда Трампа в Twitter, и не горжусь этим… Было ли это правильно? Я считаю, что это было верным решением для Twitter.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Один из сенаторов предложил запретить авиаперелеты несогласным. Впрочем, сам президент не теряет надежды достучаться, утверждая, что США переживают беспрецедентную атаку на свободу слова в стране.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Дональд Трамп, президент США:
Сейчас требуется, чтобы мы друг друга слушали, а не заставляли друг друга замолчать. Все мы можем благодаря своим действиям преодолеть озлобленность и найти точки соприкосновения и общие цели.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

О том, что озлобленность и фундаментальный раскол в американском обществе существуют, свидетельств множество. В штате Джорджия 53- летний гражданин США Кристофер Стэнтон был найден мертвым у себя в подвале. Именно он во время штурма Капитолия позаимствовал ноутбук со стола Нэнси Пелоси. Американские полицейские заявили, что это самоубийство, вот только характер раны и свидетельства близких погибшего заставляют сомневаться в версии с суицидом. Родные и близкие сомневаются, что любящий отец, человек верующий, мог покончить с собой. Это шестая жертва беспорядков, о которой известно на данный момент.

Власти США предъявили обвинение двукратному олимпийскому чемпиону по плаванию Клиту Келлеру за участие в штурме Капитолия.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

Место прописки Конгресса, его периметр и не только под тщательным присмотром Нацгвардии. Тысячи солдат охраняют заветные стены даже ночью – впервые со времен Гражданской войны. Десятки тысяч военнослужащих будут охранять инаугурацию Байдена. Трехметровые заборы вокруг Капитолия.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

О событиях ближайшего будущего. Верхняя палата на каникулах до 19 января. 20-го числа срок действия президентских полномочий Трампа истекает. Может ли Сенат вынести вердикт уже после его ухода – спорный вопрос даже среди специалистов по конституционному праву. Демократы хотят простым большинством запретить Трампу занимать федеральные должности – баллотироваться снова в 2024-м.

Импичмент и блокировка Трампа в соцсетях. Что происходит в США после штурма Капитолия

США – оплот демократии. Может, пора пересмотреть и снять устоявшиеся ярлыки?

Люди в материале: Дональд Трамп, Нэнси Пелоси, Джек Дорси, Кристофер Стэнтон, Джо Байден, Анастасия Ярощик-Корниенко

 
Теги: Новости
 
 
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Новости США. Важная новость пришла ночью 14 января из Вашингтона. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Дональду Трампу. Теперь судьба...
 
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