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«Дакар-2021». Белорусы финишировали третьими на предпоследнем этапе

14.01.2021 20:59 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусский экипаж финишировал третьим на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар-2021» в Саудовской Аравии.

«Дакар-2021». Белорусы финишировали третьими на предпоследнем этапе

Предпоследний заезд прошел спокойно, несмотря на впечатляющую протяженность, сообщили в пресс-службе ОАО «МАЗ».

В предпоследний день гонщики преодолели рекордный спецучасток длиной свыше 500 км. Путь в город Янбу пролег через песчаные отрезки с дюнами и другими препятствиями. У белорусов трасса особых сложностей не вызвала.

«МАЗ» Алексея Вишневского провел на трассе 4 часа 51 минуту, что позволило ему войти в первую тройку. Быстрее оказались камазовцы Антон Шибалов (почти на 5 минут) и Айрат Мардеев (меньше минуты). В общем зачете белорусы сохраняют шестое место с отставанием от лидера гонки Дмитрия Сотникова на 2 часа 14 минут.

Последний этап ралли-рейда вернет караван в Джидду — город, с которого 3 января гонка и началась. Несмотря на традицию, организаторы обещают, что концовка не будет простой. Гонщикам предстоит преодолеть около 200 км вдоль Красного моря, а на маршруте их вновь поджидают дюны.

В этом году в «Дакаре» изначально участвовали два белорусских капотных грузовика. Однако экипаж Сергея Вязовича из-за поломки своего «МАЗа» был вынужден сняться с гонки и на старт шестого заезда уже не выходил. Теперь усилия команды направлены на помощь второму экипажу.

 
 
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Белорусский экипаж финишировал третьим на 11-м этапе ралли-рейда «Дакар-2021» в Саудовской Аравии.
 
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