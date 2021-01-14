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Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

14.01.2021 21:05 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ремонт дорог, вопросы трудоустройства и компенсации вкладов – это лишь часть вопросов, которые озвучили 14 января некоторые белорусы, общаясь с Натальей Кочановой. Спикер верхней палаты парламента принимала обращения по телефону, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Звонков было традиционно много, они поступили практически из всех регионов Беларуси.

Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

Следует отметить, что многие вопросы, поступившие от граждан на прежние прямые линии, уже удалось решить. Например, прозвучала история фермера из Кобринского района, который ранее просил помочь в решении вопроса по расчетам за проданную сельхозпродукцию. Все решилось благополучно. А жители деревни Аннополь Минского района благодарны за помощь в ремонте дороги, которая была непригодна для проезда автотранспорта.

Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию

Конечно, не все вопросы, с которыми обращаются граждане, можно решить сразу. Некоторые из них требуют тщательной проработки и остаются на контроле в Совете Республики.

Люди в материале: Наталья Кочанова

 
 
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Новости Беларуси. Ремонт дорог, вопросы трудоустройства и компенсации вкладов – это лишь часть вопросов, которые озвучили 14 января некоторые белорусы, общаясь с...
 
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