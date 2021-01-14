ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Два года колонии получил участник мирной акции протеста за то, что упал на ногу гаишника

14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Александра Захаревича обвинили в нападении на сотрудника ГАИ при исполнении им служебных обязанностей.

Два года колонии получил участник мирной акции протеста за то, что упал на ногу гаишника

Задержание Александра Захаревича в Минске 1 ноября, фото TUT.BY

Как сообщает правозащитный центр «Весна», сегодня судья суда Первомайского района Анастасия Кулик признала его виновным и приговорила к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Своей вины Александр не признал.

Александр Захаревич был задержан 1 ноября во время мирной акции протеста «Дзяды».

Его задержание попало на видео, где можно видеть, как Александр бежит, происходит столкновение, после чего он падает и затрагивает ногу сотрудника ГАИ

При задержании его избили, это видно на видео, опубликованном инициативой @By_Pol

10 ноября при освобождении после суток Александра задержали милиционеры, которые отвезли его домой и провели обыск.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александра Захаревича обвинили в нападении на сотрудника ГАИ при исполнении им служебных обязанностей.
 
Новости дня
Новости разные
 
Ремонт дорог, трудоустройство и другие вопросы: Наталья Кочанова провела прямую телефонную линию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by