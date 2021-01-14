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Два года колонии получил участник мирной акции протеста за то, что упал на ногу гаишника
14.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Александра Захаревича обвинили в нападении на сотрудника ГАИ при исполнении им служебных обязанностей.
Задержание Александра Захаревича в Минске 1 ноября, фото TUT.BY
Как
Александр Захаревич был задержан 1 ноября во время мирной акции протеста «Дзяды».
Его задержание попало на видео, где можно видеть, как Александр бежит, происходит столкновение, после чего он падает и затрагивает ногу сотрудника ГАИ
При задержании его избили, это видно на видео, опубликованном инициативой @By_Pol
10 ноября при освобождении после суток Александра задержали милиционеры, которые отвезли его домой и провели обыск.
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Александра Захаревича обвинили в нападении на сотрудника ГАИ при исполнении им служебных обязанностей.
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