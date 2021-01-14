Два года колонии получил участник мирной акции протеста за то, что упал на ногу гаишника

Источник материала: Салiдарнасць

Александра Захаревича обвинили в нападении на сотрудника ГАИ при исполнении им служебных обязанностей.





Задержание Александра Захаревича в Минске 1 ноября, фото TUT.BY

Как сообщает правозащитный центр «Весна», сегодня судья суда Первомайского района Анастасия Кулик признала его виновным и приговорила к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Своей вины Александр не признал.

Александр Захаревич был задержан 1 ноября во время мирной акции протеста «Дзяды».

Его задержание попало на видео, где можно видеть, как Александр бежит, происходит столкновение, после чего он падает и затрагивает ногу сотрудника ГАИ

При задержании его избили, это видно на видео, опубликованном инициативой @By_Pol

10 ноября при освобождении после суток Александра задержали милиционеры, которые отвезли его домой и провели обыск.