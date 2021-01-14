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«Ещё помните нас, ветеранов». В Гродненской области волонтёры помогают убирать снег во дворах пожилых людей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Беларусь нарядилась в снежный покров, на ближайшие дни синоптики прогнозируют крепкие морозы – до минус 30 градусов. Сопровождаться они будут снегопадами. А потому в Гродненской области молодежь волонтерского движения «Доброе сердце» запустила челлендж «Уберем снег вместе», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше пяти тысяч активистов по всему региону помогут расчистить территорию возле поликлиник, больниц и других социальных учреждений, а также уберут двор пожилым людям в частном секторе.
Галина Буро, корреспондент:
Трое крепких парней, и сугробы возле поликлиники послушно превращаются в расчищенные дорожки. Александр Буйдак работает со знанием дела – дедушке в деревне не раз помогал справляться со стихией. Говорит, помахать лопатой на морозе – это еще и отличный спорт.
Александр Буйдак, волонтер отряда «Доброе сердце»:
Помощь медикам, которые сейчас сражаются с COVID, может быть и такой. Молодые люди объединились, чтобы чистить снег возле поликлиник и больниц, а также школ, детских садов и других социальных учреждений Гродненской области.
Валерий Лис, главный врач городской поликлиники № 5 Гродно:
Челлендж «Уберем снег вместе» стартовал с первыми снежинками на улице. Он пришел и в частный сектор. Пожилому человеку тяжело справиться с заснеженным двором, а для бригады молодых волонтеров – дело нескольких минут.
Вадим и Владик убирают дорожки, Илья – подметаешь за ними.
Такая помощь очень кстати ветерану Великой Отечественной войны Антону Горбачику. В 1944-м пехотинец с легкостью управлялся с ППШ, а теперь уже и лопату в руках порой держать непросто.
Антон Горбачик, ветеран Великой Отечественной войны:
Разумеется, с учетом эпидситуации волонтеры с пожилыми людьми не контактируют. Могут лишь в качестве бонуса дров наколоть или принести воды из колодца.
Анна Саросек, первый секретарь Гродненского областного комитета БРСМ:
Получить бесплатную помощь легко – позвонить на горячую линию БРСМ своего района. Номера – на сайте или в бегущей строке местных телеканалов. И «снежный десант» придет к вам.
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«Ещё помните нас, ветеранов». В Гродненской области волонтёры помогают убирать снег во дворах пожилых людей
Новости Беларуси. Беларусь нарядилась в снежный покров, на ближайшие дни синоптики прогнозируют крепкие морозы – до минус 30 градусов. Сопровождаться они будут...
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