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Был в компании агрессивных демонстрантов. СК озвучил новые факты дела о массовых беспорядках в августе на Притыцкого
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в августе 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В совершении противоправных действий подозревается 23-летний уроженец Минской области. Он был в числе активных участников массовых беспорядков.
Об этом свидетельствуют фото- и видеоматериалы, которые также приобщены к делу. Со слов молодого человека, 10 августа он целенаправленно поехал в эту часть города и присоединился к компании агрессивных демонстрантов. Тем вечером группа людей вышла на проезжую часть, умышленно блокируя движение.
Екатерина Гарлинская, официальный представитель управления Следственного комитета по Минску:
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Был в компании агрессивных демонстрантов. СК озвучил новые факты дела о массовых беспорядках в августе на Притыцкого
Новости Беларуси. В Минске завершено расследование уголовного дела по факту перекрытия улицы Притыцкого в августе 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа»...
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