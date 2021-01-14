ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Завершил карьеру футбольный вратарь Андрей Горбунов

14.01.2021 21:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В 37 лет завершил карьеру футбольный вратарь Андрей Горбунов.


Андрей Горбунов / БЕЛТА

Он уроженец Могилева, играл за БАТЭ, минское "Динамо", гродненский "Неман", "Торпедо-БелАЗ" и "Атромитос" из Греции, был в составе национальной сборной. Именно Горбунов защищал ворота борисовчан осенью 2012-го в легендарном победном матче с "Баварией" в Лиге чемпионов (3:1). В том году был признан лучшим вратарем чемпионата нашей страны. Однако были и позорные 1:8 минского "Динамо" от "Зенита" в квалификации Лиги Европы в августе 2018-го, передает "Еврорадио".

Последней командой Андрея Горбунова было "Торпедо-БелАЗ". В 2019-м у него была серьезная операция, и он долго не играл.
 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 37 лет завершил карьеру футбольный вратарь Андрей Горбунов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Гости ТРЦ Dana Mall развернули огромный бело-красно-белый флаг
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by