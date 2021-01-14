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«У нас есть герб, гимн и флаг, за остальное будем штрафовать»: Кочанова подтвердила новый закон

14.01.2021 21:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Office Life дозвонился на прямую линию председателя Совета республики Натальи Кочановой и расспросил ее об изменениях в КоАП, касающихся незарегистрированной символики.



Она подтвердила, что новые законодательные акты, которые предусматривают серьезные штрафы за символику, отличную от государственной, действительно разработаны и подписаны: «Да, это правда. Будут применяться меры административного, пока административного, воздействия за размещение неустановленной символики».

Как будут определять, за какую символику выписывать штраф?

«У нас есть государственная установленная символика, а все остальное — неустановленная, — заявила Кочанова. — Бело-красно-белые флаги, конечно, попадут — это неустановленная символика. Они не имеют права быть размещены. Это уже подписали, сейчас мы будем в средствах массовой информации давать разъяснения, чтобы люди понимали. Это же не дело, что начали использовать кто во что горазд».

«У нас есть установленная государственная символика, она может использоваться. В других странах, вы же знаете, какой жесточайший запрет. Попробовали бы в Германии вывешивать неустановленные флаги или выходить с ними. Поэтому да, этот закон принят», — пояснила глава Совета республики.

Как государственные органы узнают, что вы использовали символику, за которую предусмотрен штраф? «Вы не волнуйтесь, мы увидим, — говорит Кочанова. — У нас есть службы и органы власти, которые видят это все, службы жилищно-коммунального хозяйства. Вы же видите, что город (Минск. — Прим. ред.) уже зачистили, и хорошо зачистили. У нас есть закон, определяющий государственную символику: герб, флаг, гимн. Все остальное считается неустановленной символикой. Поэтому за нее будут привлекать к ответственности».

Беларуское законодательство сегодня различает следующие понятия: государственная символика, зарегистрированная символика и запрещенная экстремистская символика. Как таковое понятие «неустановленная символика» в законодательстве не прописано, однако правоприменительная практика последнего времени сводится к тому, что граждан штрафуют или отправляют под арест за использование бело-красно-белого флага. Он являлся государственным флагом Беларуси в период с 1991-го по 1995 год и массово используется участниками уличных протестных акций, не согласными с результатами президентских выборов 2020 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Office Life дозвонился на прямую линию председателя Совета республики Натальи Кочановой и расспросил ее об изменениях в КоАП, касающихся незарегистрированной...
 
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