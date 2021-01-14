Источник материала: Хартия'97

Конкурент SpaceX осуществил успешный запуск пассажирской ракеты 1 14.01.2021, 21:18

ракета компании Blue Origin

Фото: flickr.com/nasafo

Компания Blue Origin заявила об успешном запуске многоразовой ракеты-носителя New Shepard.

Американская компания Blue Origin заявила об успешном запуске многоразовой ракеты-носителя New Shepard с пассажирской капсулой. Ракета и капсула совершили успешную посадку, передает РБК .

Трансляция запуска, полета и посадки велась в YouTube.

Сначала успешные запуск и посадку осуществила ракета New Shepard, для которого этот полет был первым. Она подняла обновленную капсулу для пассажиров, которая после отсоединения от ракеты также успешно приземлилась. Внутри капсулы находился только манекен.

"Поздравляем команду Blue Origin с еще одним успешным запуском. На один шаг ближе", - говорится на странице компании в Twitter.

Напомним, компания Blue Origin, которая является конкурентом SpaceX, сегодня испытывала обновленную капсулу для пассажирских перевозок. Капсулу оборудовали новыми мониторами для экипажа, акустикой, регулированием температуры, а также гарнитурой с кнопкой для общения на каждом кресле.

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