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По всей Беларуси продолжаются акции протеста
Источник материала: Хартия'97
По всей Беларуси продолжаются акции протеста
Белорусы намерены протестовать до победы.
В Минске люди с неограниченными возможностями провели перформанс, чтобы обратить внимание на беспредел, который царит в Беларуси. А невероятные пенсионерки вышли, чтобы подарить крысиному королю «скороваду», передает телеграм-канал
Учащиеся Витебского Государственного Медицинского университета провели акцию солидарности с репрессированными студентами и всеми пострадавшими гражданами Беларуси. Они заявили о своём несогласии терпеть насилие и произвол.
Партизаны Витебска, Светлогорска, Гродно и других населённых пунктов снова заряжаются энергией и свободой на совместных прогулках.
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Белорусы намерены протестовать до победы.
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