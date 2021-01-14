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По всей Беларуси продолжаются акции протеста

14.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

По всей Беларуси продолжаются акции протеста

  • 14.01.2021, 21:11
По всей Беларуси продолжаются акции протеста

Белорусы намерены протестовать до победы.

В Минске люди с неограниченными возможностями провели перформанс, чтобы обратить внимание на беспредел, который царит в Беларуси. А невероятные пенсионерки вышли, чтобы подарить крысиному королю «скороваду», передает телеграм-канал Нехта.

Учащиеся Витебского Государственного Медицинского университета провели акцию солидарности с репрессированными студентами и всеми пострадавшими гражданами Беларуси. Они заявили о своём несогласии терпеть насилие и произвол.

Партизаны Витебска, Светлогорска, Гродно и других населённых пунктов снова заряжаются энергией и свободой на совместных прогулках.

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Теги: Витебск, Гродно
 
 
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Белорусы намерены протестовать до победы.
 
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