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Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»
Источник материала: Хартия'97
Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V»
О причинах блокировки пока не сообщается.
Администрация социальной сети Twitter приняла решение заблокировать аккаунт российской вакцины «Спутник V».
Об этом
«Мы выясняем причины произошедшего. <...> Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ», — говорится в сообщении.
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О причинах блокировки пока не сообщается.
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