Источник материала: Хартия'97

Twitter заблокировал аккаунт российской вакцины «Спутник V» 5 14.01.2021, 21:08

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

О причинах блокировки пока не сообщается.

Администрация социальной сети Twitter приняла решение заблокировать аккаунт российской вакцины «Спутник V».

Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

«Мы выясняем причины произошедшего. <...> Мы просим всех наших подписчиков написать в Twitter с просьбой восстановить нам доступ», — говорится в сообщении.





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