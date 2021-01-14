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Парламент Литвы собирается облегчить переезд белорусского бизнеса в страну

14.01.2021 21:39 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Парламент Литвы собирается облегчить переезд белорусского бизнеса в страну

  • 14.01.2021, 20:38
Парламент Литвы собирается облегчить переезд белорусского бизнеса в страну
Фото: сharter97.org

Пакет законов планируется рассмотреть на весенней сессии Сейма.

На встрече с экс-кандидатом в президенты Беларуси 14 января в Вильнюсе министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте пригласила жить и работать в стране «честных и преследуемых по политическим мотивам представителей белорусского бизнеса и других граждан», передает naviny.media.

Чтобы облегчить перевод бизнеса из третьих стран и сократить необходимые формальности при переводе сотрудников в Литву, министерство предлагает соответствующие поправки в законодательство, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Планируется, что все сотрудники компаний, инвестирующих в Литву, автоматически получат разрешение на временное проживание в стране вместе с членами своих семей и им больше не потребуется отдельное разрешение для работы. Пакет законов планируется рассмотреть на весенней сессии Сейма (парламента). Кроме того, обсуждается возможность облегчения открытия в Литве счетов компаниями из третьих стран.

Сейчас литовское агентство поощрения иностранных инвестиций Investuok Lietuvoje работает более чем c 60 компаниями из Беларуси, которые переезжают или рассматривают возможность перевода деятельности в Литву. Среди них — Epam, Coherent Solutions, Godel Technologies, разработчики мобильного приложения для здоровья женщин Flo Health. Предполагается, что в Литву переедут от 500 до 2.500 сотрудников белорусских компаний.

Литва продолжит поддерживать санкции Евросоюза в отношении белорусских властей.

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Пакет законов планируется рассмотреть на весенней сессии Сейма.
 
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