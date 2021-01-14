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«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На VI Всебелорусском народном собрании избранные участники форума получат возможность высказать пожелания и проблемы жителей не только крупных городов, но и сел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Клецкий район представят четыре делегата. Все они работают в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве. В последние годы отрасль сделала значительный шаг вперед. Фермеры отмечают, что сейчас больше внимания нужно уделять научным разработкам, которые помогут получить высокие результаты в растениеводстве и животноводстве.
Необходимо создавать новые производства – это поможет решить актуальную для сельской местности проблему укрепления молодых кадров. Для полноценной жизни в глубинке будут построены социальные объекты.
Александр Плешевич, начальник сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:
Напоминаем, что VI Всебелорусское народное собрание состоится 10 и 12 февраля. Форум соберет 2 700 участников и гостей со всей страны.
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«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?
Новости Беларуси. На VI Всебелорусском народном собрании избранные участники форума получат возможность высказать пожелания и проблемы жителей не только крупных...
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