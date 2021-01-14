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«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?

14.01.2021 21:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На VI Всебелорусском народном собрании избранные участники форума получат возможность высказать пожелания и проблемы жителей не только крупных городов, но и сел, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?

Клецкий район представят четыре делегата. Все они работают в разных сферах, в том числе в сельском хозяйстве. В последние годы отрасль сделала значительный шаг вперед. Фермеры отмечают, что сейчас больше внимания нужно уделять научным разработкам, которые помогут получить высокие результаты в растениеводстве и животноводстве.

«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?

Необходимо создавать новые производства – это поможет решить актуальную для сельской местности проблему укрепления молодых кадров. Для полноценной жизни в глубинке будут построены социальные объекты.

«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?

Александр Плешевич, начальник сельскохозяйственного филиала «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат»:
В целом, в развитии Клецкого района сегодня вижу два основных направления – это, первое, информатизация, то есть на сегодня уже существует, и в том числе мы уже начали в своем хозяйстве внедрять технологию точного земледелия, что позволит и семена экономить, и средства защиты, внесение удобрений и другие манипуляции проводить. Также экономия топлива. Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике, поэтому надо тоже искать, смотреть направления. Поскольку в Беларуси сейчас построили атомную станцию, надо, наверное, все-таки селу больше смотреть в направлении переоборудования, на электроэнергию переходить.

«Сельское хозяйство сегодня сильно завязано на энергетике». Какие вопросы делегаты от минского региона вынесут на ВНС?

Напоминаем, что VI Всебелорусское народное собрание состоится 10 и 12 февраля. Форум соберет 2 700 участников и гостей со всей страны.

Люди в материале: Александр Плешевич

 
 
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Новости Беларуси. На VI Всебелорусском народном собрании избранные участники форума получат возможность высказать пожелания и проблемы жителей не только крупных...
 
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