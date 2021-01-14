ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

КМ по биатлону. На шестом этапе победила Экхофф, из белорусок в топ-20 только Алимбекова

14.01.2021 21:41 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Женской спринтерской гонкой продолжилась программа шестого этапа Кубка мира по биатлону – стреляющие лыжники соревнуются в немецком Оберхофе. Лучшей из белорусок оказалась Динара Алимбекова, ставшая 12-й, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

КМ по биатлону. На шестом этапе победила Экхофф, из белорусок в топ-20 только Алимбекова

Олимпийская чемпионка отстала от победительницы практически на 52 секунды. При этом на огневых рубежах наша спортсменка допустила всего один промах. Однако скорость на лыжне явно оставляла желать лучшего. Для сравнения – победительница, норвежка Экхофф, также один раз отметилась на штрафном круге.

Второй стала итальянка Вирер, закрывшая все 10 мишеней. Тройку лучших замкнула австрийка Хаузер. Что до остальных белорусок, то Елена Кручинкина 22-я, Анна Сола 44-я, Ирина Кривко 67-я. Всего стартовали 99 участниц.

Люди в материале: Динара Алимбекова, Тириль Экхофф, Доротея Вирер, Елена Кручинкина, Анна Сола, Ирина Кривко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Женской спринтерской гонкой продолжилась программа шестого этапа Кубка мира по биатлону – стреляющие лыжники соревнуются в немецком Оберхофе....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Ещё помните нас, ветеранов». В Гродненской области волонтёры помогают убирать снег во дворах пожилых людей
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by