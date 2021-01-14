Американская актриса выложила свою фотографию. Но все смеются, что на самом деле это Леонтьев

Источник материала: Tut.by

Американская актриса и певица Зендая, известная по главной роли в молодежном сериале «Эйфория», выложила в свой Instagram новую фотографию. Девушка и не подозревает, но в русскоязычном сегменте интернета начали смеяться, что она — юный Валерий Леонтьев.

Опубликованная фотография, которая привлекла внимание некоторых подписчиков из русскоязычного региона, выглядит так. Пост содержит несколько снимков, но по забавному совпадению именно первый из них такой смешной.

Часть русскоязычных пользователей интернета сразу обратила внимание, что 24-летняя девушка на этой фотографии уж очень похожа на 71-летнего российского певца Валерия Леонтьева.

Сравните сами.



Фото из инстаграм-аккаунтов Зендаи (приближенная версия) и Валерия Леонтьева

«Валерий Леонтьев все молодеет», — прокомментировали в телеграм-канале «За кулисами». Отметим, артист как раз известен своим стремлением выглядеть молодо и в свои годы уходить со сцены даже не собирается.



Скриншот телеграм-канала «За кулисами»