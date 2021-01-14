ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Американская актриса выложила свою фотографию. Но все смеются, что на самом деле это Леонтьев

14.01.2021 21:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Американская актриса и певица Зендая, известная по главной роли в молодежном сериале «Эйфория», выложила в свой Instagram новую фотографию. Девушка и не подозревает, но в русскоязычном сегменте интернета начали смеяться, что она — юный Валерий Леонтьев.

Опубликованная фотография, которая привлекла внимание некоторых подписчиков из русскоязычного региона, выглядит так. Пост содержит несколько снимков, но по забавному совпадению именно первый из них такой смешной.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zendaya (@zendaya)

Часть русскоязычных пользователей интернета сразу обратила внимание, что 24-летняя девушка на этой фотографии уж очень похожа на 71-летнего российского певца Валерия Леонтьева.

Сравните сами.


Фото из инстаграм-аккаунтов Зендаи (приближенная версия) и Валерия Леонтьева

«Валерий Леонтьев все молодеет», — прокомментировали в телеграм-канале «За кулисами». Отметим, артист как раз известен своим стремлением выглядеть молодо и в свои годы уходить со сцены даже не собирается.


Скриншот телеграм-канала «За кулисами»

Читайте также

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Молодая американская актриса Зендая, пожалуй, и не подозревает, какую фатальную ошибку она совершила, когда выложила эту фотографию.
 
Новости дня
Новости разные
 
Продажи новых авто в 2020 году: все не так плохо, как можно было ожидать
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
14.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by