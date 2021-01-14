Продажи новых авто в 2020 году: все не так плохо, как можно было ожидать

Источник материала: Tut.by

Поведение авторынка в прошлом году было таким же, как и все происходящее в стране, — непредсказуемое. Продажи новых машин то неожиданно росли, то резко падали. В итоге, по сравнению с 2019 годом общий объем продаж все же оказался ниже, однако в целом результаты года в Белорусской автомобильной ассоциации считают позитивными.





Рынок упал на 18%, но это не фиаско

Результат 2020 года — продано 53 537 новых авто, и это на 18,2% хуже показателей 2019 года. Тем не менее, в складывающихся в течение года экономических и социальных условиях такие итоги можно признать положительными.

Начало года было самым обычным — январь-2020 практически повторил результат января-2019. А вот в марте продажи достигли небывалого пика — 8544 новых авто. Причиной такого всплеска можно назвать один единственный фактор — резкая девальвация белорусского рубля. Граждане бросились спасать сбережения популярным и доступным способом — покупкой нового автомобиля.

После такого резкого скачка эксперты предсказали такое же резкое и закономерное падение. Так и произошло. К маю продажи упали до уровня 2790 авто. Июль отметился ростом — было продано 4894 авто. Вплоть до октября включительно рынок падал, хотя темпы падения нельзя было назвать критичными. А дальше — снова небольшой рост.





Интересно, что на фоне спада доля коммерческих авто в общих продажах выросла почти в два раза — с 6 до 11%.

Доля премиального сегмента — это Audi, BMW, Jaguar Lend Rover, Mercedes, Volvo, Porsche, Maserati, Lexus — 3,5%. Падение продаж в этом сегменте было таким же, как и у рынка в целом — минус 19% по отношению к 2019 году.

Тройка лидеров и другие догоняющие





В топе самых продаваемых моделей лидер так и не сменился. Lada Vesta пока не собирается отдавать первое место — 4632 авто. На втором месте оказался Volksawagen Polo — 4214 машин. В 2020 году спрос подстегнуло появление нового поколения. Замкнул тройку лидеров уже, можно сказать, заслуженный Geely Atlas — 3236 авто. По сути уже ветеран рынка все еще пользуется спросом, корни которого кроются в особых условиях кредитования. Интересно, что более дешевые Coolray и Emgrand X7 продавались хуже.

Если рассмотреть 20-ку самых продаваемых моделей, то в течение всего года там происходили постоянные изменения. И лидеры, и середняки менялись местами, то выстреливая, то вновь уходя в тень.





В зачете марок по итогам года первое место досталось LADA — 10 342 авто. Борьба была плотной, Geely в течение года совершила рывок, но все же осталась на втором месте — 9200 авто. Это, опять же, объясняется легко — когда с сентября 2020 года большинство банков приостановили выдачу кредитов, для покупки Geely по-прежнему действовали особые финансовые условия. Так что при всем богатстве выбора альтернативы не было. Третье место досталось Renault. Несмотря на временные спады, марка все еще пользуется устойчивым спросом — 6892 авто. На четвертом и пятом местах — Volkswagen и Kia с результатом 5538 и 3742 соответственно. Лишь совсем немного уступила пятому месту Skoda — 3682 автомобиля.

Эксперты: «Мы даже удивлены, что у граждан хватило ресурсов на покупку авто»

По словам председателя БАА Сергея Михневича, пессимистичные прогнозы предполагали падение продаж на 50%.



В количественном выражении самое большое падение у массовых брендов

— На фоне других стран наше падение выглядит скромным и не таким трагичным. Мы даже были немного удивлены, что у граждан хватило ресурсов на покупку автомобилей, а у банков — на финансирование. Наш авторынок более чем на 60% формируется из кредитов и лизинга. Именно этот фактор будет влиять на ситуацию в 2021 году.

В целом итоги 2020 года на фоне всех событий эксперты отметили как достаточно позитивные — могло быть гораздо хуже. Строить прогнозы на 2021 год сложно.

— Есть два сценария — положительный и отрицательный. Первый — это выйти на уровень 2020 года. Второй — провалиться еще больше. А вообще потенциал рынка при благоприятных условиях — 100 тысяч новых авто в год.