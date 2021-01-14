С начала 2021 года в Минской области утонули четыре человека, в том числе один подросток

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. С начала 2021 года в Минской области утонули четыре человека, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Один из них – несовершеннолетний.

Как это часто бывает, трагичную сводку пополнили любители зимней рыбалки. В связи с этим МЧС и ОСВОД ужесточили контроль над озерами и реками.



