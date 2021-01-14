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Белорусы сыграли вничью с россиянами на старте ЧМ-2021 по гандболу
Источник материала: Навiны
Белорусская мужская сборная стартовала на чемпионате мира по гандболу, который проходит в Египте.
В первом поединке группового турнира подопечные Юрия Шевцова сыграли вничью со сборной России — 32:32.
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Белорусская мужская сборная стартовала на чемпионате мира по гандболу, который проходит в Египте.
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