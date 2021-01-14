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Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам

14.01.2021 22:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Президент подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В июне на совещании по проектам этих документов Александр Лукашенко подчеркнул, что запреты и ограничения должны остаться только там, где они объективно необходимы.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам

Главная новация – смещение акцента от наказания к профилактике. Например, появились такие понятия как предупреждение, а также устное замечание в отношении несовершеннолетних.

Административные правонарушения разделят на три категории: проступки, значительные и грубые правонарушения. Дифференциация поможет освободить в целом ряде случаев человека от наказания, ограничившись лишь предупреждением.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам

Введены также общественные работы как альтернатива штрафу, исключены некоторые составы правонарушений, упрощена процедура доказывания при наличии фото- или видеозаписи. Из Административного кодекса исключаются 110 ныне действующих норм. Более чем в 200 составах санкции корректируются в сторону их уменьшения.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам

Но ряд мер направлен на усиление ответственности граждан. Так, повышен размер штрафа за нарушение порядка проведения массовых мероприятий, увеличена продолжительность ареста за повторное участие в подобных акциях.

Какие изменения внесены в Кодексы по вопросам административной ответственности? Объясняем по пунктам

Предусмотрены денежные санкции и за распространение личных данных правоохранителей. Также введена ответственность за использование запрещенной символики, например, на фасаде зданий, или за флаг на балконе.

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Президент подписал Кодексы по вопросам административной ответственности. Их планируется ввести в действие уже с 1 марта, сообщили в программе...
 
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