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В Беларуси выпустят пробную партию электромобилей
14.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси выпустят пробную партию электромобилей в 2021 году. Испытания новинок проходили в марте, сообщает БЕЛТА.
Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что в 2021 в страну поставят от 500 до 1 тысячи электромобилей для изучения спроса и потребительских возможностей, после чего в стране будут готовиться к производству собственных авто. Ожидать их стоит ближе ко второму полугодию.
Разработкой электромобилей занимается предприятие «БЕЛДЖИ». По словам министра, 2020 год стал лучшим за все время ее работы. В течение года для экспорта компания отгрузила 13 тысяч легковых автомобилей, хотя планировала 11.
Ранее на совместное белорусско-китайское предприятие «БЕЛДЖИ»
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Ожидать появление электромобилей на белорусском рынке стоит ближе ко второму полугодию.
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