Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выпустят пробную партию электромобилей в 2021 году. Испытания новинок проходили в марте, сообщает БЕЛТА.

Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что в 2021 в страну поставят от 500 до 1 тысячи электромобилей для изучения спроса и потребительских возможностей, после чего в стране будут готовиться к производству собственных авто. Ожидать их стоит ближе ко второму полугодию.

«Думаю, что потребитель должен находиться в ожидании того, что появится наш белорусский электротранспорт», – подчеркнул Пархомчик.

Разработкой электромобилей занимается предприятие «БЕЛДЖИ». По словам министра, 2020 год стал лучшим за все время ее работы. В течение года для экспорта компания отгрузила 13 тысяч легковых автомобилей, хотя планировала 11.