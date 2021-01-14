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В Беларуси выпустят пробную партию электромобилей

14.01.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси выпустят пробную партию электромобилей в 2021 году. Испытания новинок проходили в марте, сообщает БЕЛТА.

Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик заявил, что в 2021 в страну поставят от 500 до 1 тысячи электромобилей для изучения спроса и потребительских возможностей, после чего в стране будут готовиться к производству собственных авто. Ожидать их стоит ближе ко второму полугодию.

«Думаю, что потребитель должен находиться в ожидании того, что появится наш белорусский электротранспорт», – подчеркнул Пархомчик.

Разработкой электромобилей занимается предприятие «БЕЛДЖИ». По словам министра, 2020 год стал лучшим за все время ее работы. В течение года для экспорта компания отгрузила 13 тысяч легковых автомобилей, хотя планировала 11.

Ранее на совместное белорусско-китайское предприятие «БЕЛДЖИ» поступили четыре новых электромобиля Geely Geometry A. Электромобиль имеет запас хода 500 км, а мощность его двигателя составляет163 лошадиные силы.



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Ожидать появление электромобилей на белорусском рынке стоит ближе ко второму полугодию.
 
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