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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Пиротехнику вместо конфетти на миллион рублей пытались незаконно ввезти в Беларусь из Украины Через пункт пропуска "Мокраны" в адрес фирмы-получателя, расположенной на территории Минского района, направлялись две фуры с товарами народного потребления. При...

Через пункт пропуска "Мокраны" в адрес фирмы-получателя, расположенной на территории Минского района, направлялись две фуры с товарами народного потребления. При их идентификации брестские таможенники установили, что вместо указанных в документах бумажных конфетти в грузовых отсеках полуприцепов находится 690 тысяч незадекларированных новогодних хлопушек различных наименований. Кроме того, в одной из машин количество игрушек на 2 тысячи единиц превышало заявленные сведения. По заключению эксперта, хлопушки являются пиротехническими изделиями бытового назначения развлекательного характера. По закону такой товар можно ввозить при наличии разрешительных документов, которые выдает МЧС.