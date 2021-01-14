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Пиротехнику вместо конфетти на миллион рублей пытались незаконно ввезти в Беларусь из Украины
Источник материала: БTЧерез пункт пропуска "Мокраны" в адрес фирмы-получателя, расположенной на территории Минского района, направлялись две фуры с товарами народного потребления. При их идентификации брестские таможенники установили, что вместо указанных в документах бумажных конфетти в грузовых отсеках полуприцепов находится 690 тысяч незадекларированных новогодних хлопушек различных наименований. Кроме того, в одной из машин количество игрушек на 2 тысячи единиц превышало заявленные сведения. По заключению эксперта, хлопушки являются пиротехническими изделиями бытового назначения развлекательного характера. По закону такой товар можно ввозить при наличии разрешительных документов, которые выдает МЧС.
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Через пункт пропуска "Мокраны" в адрес фирмы-получателя, расположенной на территории Минского района, направлялись две фуры с товарами народного потребления. При...
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