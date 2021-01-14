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Гонки без правил и прав устроил житель Могилева

14.01.2021 22:47 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

23-летний парень на "шевроле" проигнорировал требование работников дорожной милиции об остановке, скрыться от правоохранителей он пытался в частном секторе поселка Броды. Началась погоня. Шофер петлял по улицам, а когда доехал до леса, устроил пробежку по пересеченной местности. Машину бросил. Убежать далеко гонщику не удалось - парня задержали. Водительского удостоверения юноша не получал, но дважды был фигурантом административного процесса за вождение без прав. Итог очередной поездки - 7 протоколов на сумму около 2,5 тысячи рублей, автомобиль - на штрафстоянке. 
 
 
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23-летний парень на "шевроле" проигнорировал требование работников дорожной милиции об остановке, скрыться от правоохранителей он пытался в частном секторе...
 
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