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По каким критериям будет проходить экспертиза медучреждений Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Оценивать уровень работы системы здравоохранения Беларуси в целом и отдельных учреждений будут с помощью экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Соответствие к требованиям безопасности можно будет проверить по наличию аккредитации. Ее госмедучреждения должны будут получить в обязательном порядке.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Новости Беларуси. Оценивать уровень работы системы здравоохранения Беларуси в целом и отдельных учреждений будут с помощью экспертизы, сообщили в программе...
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