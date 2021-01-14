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По каким критериям будет проходить экспертиза медучреждений Беларуси?

14.01.2021 23:11 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Оценивать уровень работы системы здравоохранения Беларуси в целом и отдельных учреждений будут с помощью экспертизы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По каким критериям будет проходить экспертиза медучреждений Беларуси?

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Соответствие к требованиям безопасности можно будет проверить по наличию аккредитации. Ее госмедучреждения должны будут получить в обязательном порядке.

По каким критериям будет проходить экспертиза медучреждений Беларуси?

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Для того, чтобы его аккредитовать, конечно же, надо провести экспертизу качества оказываемой медицинской помощи. Это основные три положения. Это качество подготовки врача, который будет на определенных уровнях оказывать медицинскую, в том числе высокотехнологичную, помощь. Это оснащение учреждений здравоохранения на разных уровнях и то, в каком состоянии находится учреждение здравоохранения.

Люди в материале: Людмила Макарина-Кибак

 
 
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