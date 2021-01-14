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Как будет работать право на профессиональный риск для медиков? Объясняет министр

14.01.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси выстроена вертикаль от ФАПов до РНПЦ, активно развиваются медтехнологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В 2019 году медики провели полтысячи трансплантаций, 22,5 тысячи кардиологических операций. Конечно, эти сложные вмешательства, даже при соблюдении всех методик, не всегда могут привести к ожидаемому результату. Чтобы защитить интересы и врачей, и пациентов, в законе прописали понятие права на профессиональный риск.

Как будет работать право на профессиональный риск для медиков? Объясняет министр

Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
Зачастую при наступлении этого риска возникает некое недопонимание, и медицинские работники становятся виновными. Здесь право риска возлагается на учреждение, которое обязано обеспечить минимизацию этого риска. В какой-то степени не переводится в разряд личного Иванова-Петрова, скажем так, глобально. Это будет входить в систему оценки стандартов, критериев как раз той системы управления качеством, которую будут оценивать.

Как будет работать право на профессиональный риск для медиков? Объясняет министр

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Новости Беларуси. В Беларуси выстроена вертикаль от ФАПов до РНПЦ, активно развиваются медтехнологии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В 2019 году...
 
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