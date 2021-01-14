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Что такое «контролируемое лечение» и для кого его будут применять в Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Еще одно новое понятие – «контролируемое лечение». Назначать его будут пациентам с туберкулезом, ВИЧ, гепатитом C, рассеянным склерозом, которые вследствие злоупотребления алкоголем или еще по какому-то поводу забывают принять лекарство, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Теперь под наблюдением врача им регулярно будут выдавать медикаменты.
Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси:
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Новости Беларуси. Еще одно новое понятие – «контролируемое лечение». Назначать его будут пациентам с туберкулезом, ВИЧ, гепатитом C, рассеянным склерозом, которые...
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