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На 72 году жизни умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский
Источник материала: СТВ
Новости России. Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский ушёл из жизни на 72 году. Об этом
«Борис Грачевский больше не с нами. Ужасная новость», – написал Горин на своей странице в Facebook.
По
Борис Грачевский известен как худрук детского киножурнала «Ералаш», мужчина занимал эту должность с 2002 года. Также Грачевский является автором фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония» и автором проекта «Социальная реклама».
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Новости России. Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский ушёл из жизни на 72 году. Об этом сообщил глава Общественного совета...
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