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На 72 году жизни умер художественный руководитель «Ералаша» Борис Грачевский

14.01.2021 23:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский ушёл из жизни на 72 году. Об этом сообщил глава Общественного совета Федерации еврейских общин России Борух Горин. 

«Борис Грачевский больше не с нами. Ужасная новость», – написал Горин на своей странице в Facebook. 

По информации РИА Новости, в конце декабря 2020 года Борис Грачевский был доставлен с COVID-19 в больницу №52 в Москве. Режиссёр находился в тяжёлом состоянии. 

Борис Грачевский известен как худрук детского киножурнала «Ералаш», мужчина занимал эту должность с 2002 года. Также Грачевский является автором фильмов «Крыша», «Между нот, или Тантрическая симфония» и автором проекта «Социальная реклама». 

Люди в материале: Борис Грачевский, Борух Горин

 
Теги: Новости
 
 
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Новости России. Художественный руководитель юмористического журнала «Ералаш» Борис Грачевский ушёл из жизни на 72 году. Об этом сообщил глава Общественного совета...
 
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