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Митрополит Вениамин на церемонии прощания с владыкой Филаретом: «На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Страна прощается в митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов его считали своим близким, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
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Митрополит Вениамин на церемонии прощания с владыкой Филаретом: «На каждом он останавливал свой взор, старался как-то поддержать»
Новости Беларуси. Страна прощается в митрополитом Филаретом. Герой Беларуси, архипастырь, мудрый наставник, искренний и очень светлый человек. Тысячи белорусов...
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