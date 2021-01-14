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«Перевязали, посмотрели, и он ушёл домой». Депутат о том, как будут сокращать время пребывания пациентов в клиниках
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Одна из целей нововведений в системе здравоохранения Беларуси – сократить время круглосуточного пребывания пациента в клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, в дневных стационарах все необходимые манипуляции проведут бесплатно, уже не надо будет для этого укладываться в больницу.
Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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«Перевязали, посмотрели, и он ушёл домой». Депутат о том, как будут сокращать время пребывания пациентов в клиниках
Новости Беларуси. Одна из целей нововведений в системе здравоохранения Беларуси – сократить время круглосуточного пребывания пациента в клинике, сообщили в...
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