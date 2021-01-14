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«Перевязали, посмотрели, и он ушёл домой». Депутат о том, как будут сокращать время пребывания пациентов в клиниках

14.01.2021 23:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Одна из целей нововведений в системе здравоохранения Беларуси – сократить время круглосуточного пребывания пациента в клинике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что такое «контролируемое лечение» и для кого его будут применять в Беларуси?

Так, в дневных стационарах все необходимые манипуляции проведут бесплатно, уже не надо будет для этого укладываться в больницу.

«Перевязали, посмотрели, и он ушёл домой». Депутат о том, как будут сокращать время пребывания пациентов в клиниках

Людмила Макарина-Кибак, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Отделение дневного пребывания и является. Есть отделения круглосуточного пребывания и дневного. То есть человек пришел, получил, например, физиопроцедуры, капельницу, инъекции, его перевязали, посмотрели, и он ушел домой. Это, конечно, очень хорошая форма организации, она современная. И медицинские препараты, которые будет получать человек, либо расходные материалы, они будут бесплатными для пациента. То есть это тоже улучшение качества оказываемой помощи.

«Перевязали, посмотрели, и он ушёл домой». Депутат о том, как будут сокращать время пребывания пациентов в клиниках

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