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В регионах Беларуси прошли протестные акции
Источник материала: Хартия'97
В регионах Беларуси прошли протестные акции
Белорусы протестуют 159-й день подряд.
В регионах Беларуси прошли протестные акции.
На вечерние акции вышли в Бобруйске, Заславле, Семково, Смолевичах, Толочине, Орше, Мозыре, Березовке и Пружанах.
Фото опубликовал телеграм-канал
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Белорусы протестуют 159-й день подряд.
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