Источник материала: Хартия'97

К общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди 14.01.2021, 22:48

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Сергей Лемешев

фото: @Стачка Нафтана

Белорусы уходят в стачку практически ежедневно.

К общенациональной забастовке в Беларуси продолжают присоединяться новые люди.

Это Сергей Лемешев с "Нафтана" и Дмитрий Стрелков из минского Дворца молодежи. Лемешев записал видео, в котором говорит о выборе между "насиженным местом и совестью". "Я свой выбор сделал", — заявил нафтановец.



Дмитрий Стрелков

фото: @bnkbel

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