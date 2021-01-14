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К общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди

15.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

К общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди

  • 14.01.2021, 22:48
  • 2,515
К общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди
Сергей Лемешев
фото: @Стачка Нафтана

Белорусы уходят в стачку практически ежедневно.

К общенациональной забастовке в Беларуси продолжают присоединяться новые люди.

Это Сергей Лемешев с "Нафтана" и Дмитрий Стрелков из минского Дворца молодежи. Лемешев записал видео, в котором говорит о выборе между "насиженным местом и совестью". "Я свой выбор сделал", — заявил нафтановец.


Дмитрий Стрелков
фото: @bnkbel
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Белорусы уходят в стачку практически ежедневно.
 
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