|
К общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди
Источник материала: Хартия'97
К общенациональной забастовке продолжают присоединяться новые люди
Белорусы уходят в стачку практически ежедневно.
К общенациональной забастовке в Беларуси продолжают присоединяться новые люди.
Это Сергей Лемешев с "Нафтана" и Дмитрий Стрелков из минского Дворца молодежи. Лемешев записал видео, в котором говорит о выборе между "насиженным местом и совестью". "Я свой выбор сделал", — заявил нафтановец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы уходят в стачку практически ежедневно.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)