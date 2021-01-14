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Когда уйдут морозы из Беларуси?

15.01.2021 06:11 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Когда уйдут морозы из Беларуси?

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  • 14.01.2021, 22:40
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Когда уйдут морозы из Беларуси?

Об этом рассказали в прогнозе погоды на неделю 18-24 января.

Ползимы белорусы прожили при плюсовой температуре или с легким морозцем, и тут на тебе - до минус 30-35 градусов! Сильный холод уже пришел в Беларусь, но всему есть предел, пишет kp.by.

По предварительному прогнозу синоптиков, это станет пиком январского похолодания. Прям по классике, сразу после Крещения Господня, которое православные отмечают 19 января, температура воздуха начнет постепенно повышаться. И уже в среду, 20 января крещенские морозы сменятся умеренным холодом: минус 10-12 градусов днем в Витебске, 8-10 мороза в Могилеве, минус 5-7 градусов - в Гомеле, всего минус 3-5 в Минске и около ноля градусов в Бресте и Гродно! Такие данные мы нашли в прогнозе Белгидромета на шесть дней.

От замерзания Беларусь спасет южный ветер, который должен поступить в страну в среду. Он принесет и влагу - ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Ну а в предварительном прогнозе погоды по данным сервиса Гисметео, с четверга, 21 января, дневная температура воздуха во многих районах Беларуси станет плюсовой, местами снова пойдет дождь.

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Об этом рассказали в прогнозе погоды на неделю 18-24 января.
 
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