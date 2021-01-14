Источник материала: Хартия'97

Когда уйдут морозы из Беларуси? 1 14.01.2021, 22:40

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Об этом рассказали в прогнозе погоды на неделю 18-24 января.

Ползимы белорусы прожили при плюсовой температуре или с легким морозцем, и тут на тебе - до минус 30-35 градусов! Сильный холод уже пришел в Беларусь, но всему есть предел, пишет kp.by .

По предварительному прогнозу синоптиков, это станет пиком январского похолодания. Прям по классике, сразу после Крещения Господня, которое православные отмечают 19 января, температура воздуха начнет постепенно повышаться. И уже в среду, 20 января крещенские морозы сменятся умеренным холодом: минус 10-12 градусов днем в Витебске, 8-10 мороза в Могилеве, минус 5-7 градусов - в Гомеле, всего минус 3-5 в Минске и около ноля градусов в Бресте и Гродно! Такие данные мы нашли в прогнозе Белгидромета на шесть дней.

От замерзания Беларусь спасет южный ветер, который должен поступить в страну в среду. Он принесет и влагу - ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега.

Ну а в предварительном прогнозе погоды по данным сервиса Гисметео, с четверга, 21 января, дневная температура воздуха во многих районах Беларуси станет плюсовой, местами снова пойдет дождь.

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